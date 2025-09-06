Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Zaragoza

Radovanovic va a dormir en el hospital tras su golpe en la cabeza

Los médicos desaconsejaron que el central continuara en el partido

Radovanovic, saliendo del campo acompañado de los servicios sanitarios

Radovanovic, saliendo del campo acompañado de los servicios sanitarios / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Está teniendo Radovanovic unas primeras semanas plagadas de mala suerte en el Real Zaragoza. Después de perderse parte de la pretemporada por un esguince de tobillo ante el Tarazona, el serbio tuvo que ser sustituido tras sufrir un choque cabeza con cabeza que dejó al central semiinconsciente sobre el césped.

Tras temerse lo peor, Radovanovic pudo incluso salir sobre su propio pie del campo, pero los servicios médicos desaconsejaron su continuidad en el partido. Tanto es así que, por precaución, el balcánico va a dormir esta noche en el hospital. Aunque, si las pruebas médicas no indican lo contrario, el jugador recibirá el alta en las siguientes horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents