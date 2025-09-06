Real Zaragoza
Radovanovic va a dormir en el hospital tras su golpe en la cabeza
Los médicos desaconsejaron que el central continuara en el partido
Está teniendo Radovanovic unas primeras semanas plagadas de mala suerte en el Real Zaragoza. Después de perderse parte de la pretemporada por un esguince de tobillo ante el Tarazona, el serbio tuvo que ser sustituido tras sufrir un choque cabeza con cabeza que dejó al central semiinconsciente sobre el césped.
Tras temerse lo peor, Radovanovic pudo incluso salir sobre su propio pie del campo, pero los servicios médicos desaconsejaron su continuidad en el partido. Tanto es así que, por precaución, el balcánico va a dormir esta noche en el hospital. Aunque, si las pruebas médicas no indican lo contrario, el jugador recibirá el alta en las siguientes horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- Akouokou, el gran deseado, ya es jugador del Real Zaragoza
- Pejiño no saldrá de Las Palmas y no llegará al Real Zaragoza
- Akouokou vuelve a marear la perdiz
- El Real Zaragoza se da tiempo para ejecutar la opción de compra sobre Saidu
- La intrahistoria del frustrado fichaje de Cárdenas por el Real Zaragoza: Presos de Presa
- El Real Zaragoza completa la portería con Esteban Andrada
- Kenan Kodro, el fichaje sorpresa del Real Zaragoza