Radovanovic ya descansa en su domicilio tras recibir el alta

Aleksandar Radovanovic ya se encuentra en su domicilio, donde completará la recuperación del golpe sufrido en la cabeza en los primeros minutos del encuentro que enfrentó el pasado sábado al Real Zaragoza con el Valladolid en el Ibercaja Estadio.

El central serbio del conjunto aragonés apenas duró cuatro minutos en el campo, del que se vio obligado a retirarse tras recibir un cabezazo involuntario del jugador pucelano Juric que dejó al zaragocista tendido en el suelo.

A pesar del susto inicial, ya que el defensor permanecía inmóvil, Radovanovic pudo salir del campo por su propio pie, aunque visiblemente conmocionado, por lo que los servicios médicos indicaron a Gabi que no podía seguir jugando, lo que llevó al técnico a ejecutar el primer cambio de la tarde dando entrada a Paul Akouoku, que apenas había completado tres entrenamientos con sus nuevos compañeros.

El serbio pasó la noche en el hospital, donde quedó ingresado en observación. Una vez realizadas las pruebas pertinentes y descartado cualquier problema, el zaguero abandonó las instalaciones del centro sanitario para marcharse a casa.

En principio, todo apunta a que Radovanovic estará en perfectas condiciones para comenzar, el miércoles, la semana de entrenamientos con vistas al encuentro del lunes ante el Albacete y que tampoco habrá problema para entrar en la convocatoria, lo que supondría un alivio para Gabi, que no está sobrado de efectivos atrás.