El Real Zaragoza protagoniza su peor arranque liguero desde el último descenso

Si algo bueno tenían las últimas temporadas del Real Zaragoza eran sus inicios. Aunque en las dos últimas después el equipo aragonés descarrilaba y se caía por completo, al menos la palabra más escuchada en las primeras semanas de la temporada oficial era ilusión. Algo que ha cambiado este curso porque los blanquillos, como si fuera una continuación de la campaña 24-25, siguen decepcionando y con sus pobres resultados en estas primeras cuatro jornadas, en las que sigue sin conocer la victoria, han protagonizado el peor arranque, igualado con otros dos años, del Real Zaragoza desde su último descenso a Segunda.

Y es que el desastroso 2 de 12 puntos que han sumado los de Gabi solo tiene dos precedentes. El más cercano es el tiempo es el de la temporada 22-23. Por aquel entonces, Juan Carlos Carcedo era el entrenador zaragocista. Comenzaron los blanquillos ese curso con dos empates sin goles (0-0 ante Las Palmas en el debut en el estadio insular y mismo resultado la semana siguiente ante el Levante en La Romareda. En los dos siguientes, las cosas fueron a peor. El equipo aragonés cayó en Cartagena (1-0) en su tercer partido y en el segundo choque como local el Lugo se llevó los tres puntos del viejo estadio ya derruido (1-2).

Por buscar el lado positivo a las coincidencias entre este inicio y el de esta temporada, fue en la jornada 5, la que tienen que afrontar los de Gabi el próximo lunes ante el Albacete, cuando el Real Zaragoza despertó de su letargo. Entonces, los blanquillos superaron en el Bierzo a la Ponferradina (1-2) con un doblete de Giuliano Simeone y así lograron la primera victoria del año. También ganó en la jornada 6 (1-0 al Sporting de Gijón con un tanto de Mollejo), pero fue un espejismo porque el equipo dirigido por Carcedo, ahora triunfando en Chipre, nunca carburó y eso le costó al entrenador la destitución a comienzos del mes de noviembre.

Igual del malo fue el arranque de la que fue la primera de las trece temporadas que lleva el Real Zaragoza de manera consecutiva en Segunda División. El técnico era Paco Herrera y entonces también se sumaron solo dos puntos en las cuatro primeras jornadas. Al igual que en la 22-23, se empataron los dos primeros partidos y se perdieron los dos siguientes. En el estreno, los blanquillos firmaron tablas con el Hércules en el Helidoro y, en su primer choque como local, no pudieron pasar del empate sin goles ante el Mirandés en La Romareda.

Coincidencias

No acaban las cosas de salir y eso solo era el principio. En la siguiente salida, el Real Zaragoza perdió en su visita al filial del FC Barcelona y, curiosamente, también perdió en la siguiente fecha ante el Lugo en casa.

Las coincidencias continúan entre la temporada 22-23 y la 13-14 porque, del mismo modo, los aragoneses lograron su primera victoria en la jornada 5. Esta vez fue ante el Tenerife en La Romareda con goles de Víctor y Montañés. Además, el siguiente partido también acabó en triunfo blanquillo en la visita al Real Madrid Castilla (1-2 con tantos de Henríquez y Víctor. Como Carcedo, tampoco Paco Herrera acabó la temporada en el banquillo.

El siguiente peor inicio fue el de la siguiente temporada, la 14-15, con Víctor Muñoz como técnico. Ese curso se sumaron 3 puntos de 12 en vez de solo dos y, como si fuera la fecha clave, también se logró el primer triunfo en la jornada 5. Una buena noticia para los supersticiosos que se puede convertir en una negativa según lo que pase el lunes. Porque todo lo que no sea una victoria ante el Albacete significará firmar el peor inicio liguero de estos eternos 13 años.