Saidu, una joya a precio de saldo

Yussif Saidu es, sin duda, la mejor noticia que ha deparado el Real Zaragoza en mucho tiempo. El centrocampista ghanés, de apenas 20 años recién cumplidos, se ha instalado en un primer equipo del que no apunta a salir para convertirse en una valiosa joya a precio de saldo. Porque las actuaciones del africano (sin minutos en el estreno liguero en San Sebastián, suplente en el debut en casa frente al Andorra con participación en la segunda parte y titular tanto en Castellón como el sábado ante el Valladolid) han estado, sin duda, entre lo mejor de un Zaragoza que sigue sin arrancar y en el que, aun fuera de posición, Saidu no para de crecer a pasos agigantados. De hecho, su figura llegó a marcar el último paso dado en el mercado, ya que el club recurrió a su polivalencia y capacidad para jugar en el centro de la zaga (nunca lo había hecho hasta esta pretemporada) para decantarse por no fichar otro central a pesar de que parecía del todo necesario.

El caso es que al Zaragoza le está saliendo bien barato un futbolista llamado a tener un amplio recorrido en el fútbol profesional. Porque Saidu percibe el salario más bajo de todos los que actualmente forman parte de la plantilla al tener ficha del filial y se encuentra cedido (por tercera campaña consecutiva) desde el Dansoman Wise ghanés, al que el Zaragoza deberá pagar 150.000 euros antes del 30 de junio si quiere quedarse con el futbolista en propiedad. Hasta ahora, el club aragonés siempre ha apelado a la paciencia y al tiempo disponible para ejecutar ese desembolso que, en todo caso, parece seguro, pero el gran rendimiento del jugador y la gran proyección que se le adivina han llevado a la entidad a replantearse esa gestión de los tiempos y a no demorar en exceso esa actuación a través de la que se hará con la propiedad del mediocentro. Cuando lo haga, Saidu pasaría, con seguridad, a ser jugador del primer equipo a todos los efectos con un contrato de larga duración.

Aunque ese no ha sido el único camino que ha conducido directamente a un jugador del filial al primer equipo, ya que en casos anteriores también se ha promocionado disputando más de 45 minutos durante al menos 10 partidos con el Zaragoza (de momento Saidu lleva dos). En ese caso se suele activar esa cláusula que significa el ascenso al primer equipo con un salario mínimo de 90.000 euros que va ascendiendo con el paso de las temporadas y varios años de contrato. En todo caso, no parece que sea este el caso de Saidu, ya que, según fuentes consultadas por este diario, no existe ahora un contrato marco para los integrantes del Deportivo Aragón y el ghanés no estaría bajo estas premisas.

De un modo u otro, Saidu está destinado a convertirse, más pronto que tarde, en futbolista del primer equipo del Real Zaragoza, si es que no lo es ya porque todo apunta a que Gabi no está por la labor de que vuelva al Deportivo Aragón. “Saidu estaba cedido y creímos conveniente que siguiera. Es una situación emergente por circunstancias y bajas. Ha demostrado que es uno más de la plantilla. Luego hay que mantener la regularidad", dijo esta semana Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza.