Un Real Zaragoza por zurcir: El tiempo entre costuras

Dicen que el tiempo todo lo cura, incluso lo que más duele. De eso, de paciencia, sabe el zaragocismo más que nadie. De hecho, lleva trece años seguidos con el trasero abrasado en un infierno del que, al parecer, tampoco tendrá fácil escapar esta vez. Tiempo. El mismo que reclama Gabi Fernández, entrenador del Real Zaragoza, para comprobar el funcionamiento de un plan sustentado aún sobre más incertidumbres que certezas. «Necesitamos algo de tiempo para engranar las piezas que han llegado a última hora. Sé que en el fútbol no hay tiempo, pero nosotros lo necesitamos», dijo tras el empate contra el Valladolid.

El ruego del madrileño tiene sentido si se tiene en cuenta que la plantilla se abrochó hace una semana con la llegada de cuatro fichajes sobre la bocina. Dos de ellos, por cierto, ya jugaron el sábado a pesar de haber entrenado solo tres veces con sus nuevos compañeros.

El caso es que ese aguante que implora Gabi está sujeto, bien lo sabe el técnico, a no prolongar en exceso la llegada de un primer triunfo que, de hecho, debería no irse más allá del lunes en casa ante el Albacete. «Si no llega este partido será el próximo», vino a prometer, antes del encuentro frente al Valladolid, el propio preparador blanquillo aun a riesgo de convertirse en esclavo de sus palabras. Pero la realidad es que prolongar a cinco las jornadas sin ganar no haría sino sembrar dudas y restar créditos.

El caso es que el Zaragoza mejoró algo ante el Valladolid, sí, pero tampoco era excesivamente complicado elevar las prestaciones y aliviarla paupérrima imagen ofrecida una semana antes en Castellón. O el bochornoso estreno en casa frente al Andorra. O la infructuosa o artificial superioridad frente a una Real Sociedad B a la que, supuestamente, el Zaragoza fue mejor en todo menos en las áreas, que es donde se corta el bacalao. En San Sebastián y en toda casa de vecino.

Pero es cierto que los aragoneses parecen ir adquiriendo, más vale, ese gen competitivo que Gabi considera innegociable de cara a dotar al equipo de esa identidad perdida desde hace tiempo y esencial para caminar por la categoría con paso firme y cabeza alta.

En ese escenario, el de la fisonomía todavía por consolidar, se deberían enmarcar las dudas en torno a lo que el Zaragoza quiere jugar. Se adivina el afán por robustecer al equipo desde atrás y hacer del centro del campo una zona de poco tránsito. Presión alta, conexión rápida al espacio, agresividad, verticalidad y juego directo. El plan, tan lícito como cualquiera, apenas ha ofrecido esbozos hasta ahora debido también a esa plantilla incompleta por carencia de efectivos, entre ellos, el añorado pivote defensivo (Akouokou) o el meta llamado a ser titular (Andrés primero, Cárdenas después y finalmente Andrada), a los que se decidió esperar hasta el final con el riesgo mayúsculo que eso conllevaba.

Se trata el Zaragoza de un equipo entre costuras. Muchos remiendos todavía pendientes para cubrir rotos de diversas dimensiones. Acabar de una vez con los desajustes atrás es uno de los mayores, si bien la tarea topa de bruces con la acumulación de problemas en una zaga en la que solo un jugador (Insua) acabó el partido ante el Valladolid en su puesto natural. Juan Sebastián, de lo mejor hasta ahora junto al bendito Saidu (de nuevo central de emergencia ante la lesión de Rado y la ausencia de centrales en el banco), acabó en la izquierda y Francho en la derecha.

También hace falta coser con esmero la gestión de las transiciones, la evaluación de las líneas de presión o las ayudas en los costados, desde donde están llegando la mayoría de los goles en contra. Pero, seguramente, entre los apaños más necesarios figura el de encontrar mejores vías de ataque. Dos de los tres tantos marcados por el Zaragoza han llegado a través de la presión al último defensa rival y solo uno (Dani Gómez en Castellón) se elaboró, y con suspense incluido por obra y gracia del VAR, a través de la combinación.