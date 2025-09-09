120 interrupciones y 43 minutos de juego efectivo: el otro resumen del Real Zaragoza - Real Valladolid

Pese a que hubo dos goles no fue un partido especialmente vistoso ni bonito para el espectador. Y los números lo refrendan. El Real Zaragoza - Real Valladolid del pasado sábado fue uno de esos choques difíciles de masticar y con más fútbol práctico que bonito.

Los datos revelados en X por @StatsSegunda dejan bien claro que el partido en el Ibercaja Estadio fue complicado de digerir. Fue el choque de toda la jornada en el que más minutos se jugaron (103:38), debido principalmente al largo parón por el golpe de Radovanovic; también el que mayor número de interrupciones vivió (120) empatado con el Real Sociedad B - Cádiz, el que menos tiempo de juego seguido tuvo sin parón (1:22) y el que menos tiempo de juego efectivo tuvo (42:59). En todas esas estadísticas gana el partido del Real Zaragoza. Entre ambos equipos hubo 37 faltas señaladas.

Por ponerlo en contexto, el partido en el que más se jugó fue el Deportivo - Sporting. Hubo 81 interrupciones (39 menos), 4:43 de tiempo máximo seguido (aquí fue el segundo por detrás del Eibar -Andorra) y el tiempo efectivo fue 58:30. En este choque se pitaron 23 faltas, 14 menos que en el Ibercaja Estadio.

Más allá de los números, ambos equipos propusieron un partido tosco, de intentar no equivocarse y que pasasen el menor número de cosas posibles y, en ataque, forzar el error del rival. Así llegó de hecho el tanto de Dani Gómez. El juego de ambos y también el propio criterio del árbitro, que no ayudó, propició que el duelo fuese complicado para el espectador. Y menos mal que hubo goles.