Bakis no sale de la rampa de salida

Sinan Bakis sigue en el Real Zaragoza, pero su salida no está descartada. Ni mucho menos. El jugador es uno más de la plantilla y, de hecho, formó parte de la convocatoria en el partido ante el Valladolid, pero el club ya le ha trasladado que va a tener muy difícil jugar y que lo más conveniente es que salga a uno de los mercados que todavía continúan abiertos.

En ese escenario, Bakis todavía podría marcharse y poner fin a su etapa en el Zaragoza, con el que le resta un año de contrato. Las opciones disponibles, en todo caso, se van reduciendo. Con el mercado en España y en las grandes ligas europeas cerrado desde principios de septiembre, el pròximo en echar la persiana será el árabe, que permite hacer incorporaciones hasta este jueves, un día antes que en Grecia, Rusia y Turquía, a donde el delantero estuvo a punto de regresar el último día del mercado. Sin embargo, se tuvo que volver a España tras haber viajado a su país después de que, según su versión, el Vanspor, de la Segunda División turca, cambiara las condiciones a última hora. El presidente otomano, en cambio, aseguró que el todavía jugador zaragocista no había pasado el reconocimiento médico.

Con la puerta del Vanspor ya cerrada del todo, Bakis apura las opciones de volver a casa, si bien no lo tendrá facil. A apenas tres días del cierre del mercado, las opciones que quedarán más allá del día 12 no serán muchas. En México, por ejemplo, el plazo habilitado para adquirir futbolistas expira el día 13, mientras que en Catar lo hace el 16. En Emiratos Árabes, por su parte, se puede fichar hasta el próximo 2 de octubre.

Por ahora, Bakis sigue en Zaragoza a la espera de perfilar de forma definitiva su futuro inmediato. El turco es el quinto delantero de la plantilla por detrás de Dani Gómez, Soberón, Bazdar y Kodro y no ha tenido minutos en los cuatro encuentros disputados.

El punta, que llegó al Real Zaragoza el verano de 2024 tras haber marcado 12 goles con el Andorra, acumula ya dos años y medio sin anotar. Y es que su último tanto se remonta al 22 de abril de 2023 con el Andorra. Ni uno hizo la siguiente campaña en el Zaragoza y tampoco el pasado curso en el Gornik Zabrze polaco, donde dio continuidad a su imparable caída.