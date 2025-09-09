El batallón del Real Zaragoza: Gabi utiliza 23 futbolistas en solo cuatro jornadas

Que Gabi todavía no ha dado con la tecla para sentar unas bases sólidas de lo que quiere que sea su nuevo Real Zaragoza es evidente. Que ha probado casi de todo y casi a todos, también. Tanto es así que, en tan solo cuatro jornadas, el técnico ha puesto sobre el césped a un total de 23 futbolistas. Una cifra muy llamativa a estas alturas de temporada y que deja de manifiesto que el técnico y el equipo aragonés todavía se están encontrando.

La única posición que no ha sufrido baile de nombres de ningún tipo ha sido la portería. Ahí, por el momento, Adrián Rodríguez ha jugado todos los minutos. Si bien es cierto que, tras la salida de Poussin, no ha tenido competencia porque el cedido por el Alavés ha sido el único arquero de la primera plantilla hasta que llegó sobre la bocina Esteban Andrada. Sus buenas actuaciones de momento parece que mantendrán a Adrián bajo palos y el argentino tendrá que esperar su momento.

Para cubrir los otros 10 puestos del campo, Gabi Fernández ha utilizado a 22 futbolistas: Juan Sebastián, Tasende, Radovanovic, Calero, Pomares, Insua, Saidu, Francho, Guti, Aketxe, Toni Moya, Sebas Moyano, Paulino, Valery, Dani Gómez, Soberón, Pau Sans, Bazdar, Pinilla, Akouokou, Kodro y Marcos Cuenca.

Un sorprendente batallón que, eso sí, no se entendería sin las semanas de nervios e incertidumbre en las que el inicio de la competición ha coincidido con la recta final del mercado veraniego. De esos más de veinte nombres, hay dos (Calero y Aketxe) que abandonaron antes del 1 de septiembre el club y, por lo tanto, no volverán a ponerse la camiseta blanquilla.

Por el contrario, en el debut del Real Zaragoza en Anoeta todavía no estaban en la plantilla cinco nombres (Insua, Andrada, Akouokou, Kodro ni Aguirregabiria). De estos cinco, el costamarfileño y el ariete nacido en San Sebastián ya han debutado y han sido los últimos en apuntarse a una lista de 23 futbolistas que muy pronto incorporará a nuevos miembros al club.

Porque, a la espera de saber si Andrada tomará la alternativa en algún momento, hay varios jugadores que seguro que no tardan en debutar mucho. Quizá el próximo será Keidi Bare, que está ya disponible tras su esguince de rodilla y ya calentó en la banda durante el encuentro ante el Valladolid. Otro que se pondrá en las próximas semanas la camiseta del Real Zaragoza será Martín Aguirregabiria, aunque el lateral debe coger la forma tras un verano atípico para él en el que ha estado entrenando solo.

Ansioso por estrenarse está también Tachi, que ha entrado en la fase final de la recuperación de la lesión muscular que sufrió el central en el amistoso ante el Nástic de Tarragona. Estos últimos tres, por tanto, es cuestión de tiempo que sean útiles para Gabi y el número de futbolistas se eleve mínimo a 26. El que parece que lo tendrá más difícil, si no encuentra una salida, será Sinan Bakis, aunque el técnico ha asegurado en repetidas ocasiones que si el turco se queda será uno más de la plantilla.

Así pues, y a expensas de que el entrenador zaragocista pueda hacer debutar a algún canterano más si así lo cree conveniente, el equipo aragonés puede rozar pronto la treintena de futbolistas que vayan a defender su camiseta. Aunque no siempre más equivalga a mejor, al menos a Gabi, una vez con la plantilla cerrada, alternativas no le faltan para que el Real Zaragoza levante el vuelo.