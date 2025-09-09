Valery apunta a volver a la lista ante el Albacete
El catalán sufrió una sobrecarga que le dejó fuera de la convocatoria frente al Valladolid
Una sobrecarga dejó a Valery fuera de la convocatoria del partido que enfrentó el pasado sábado al Real Zaragoza con el Valladolid. El catalán había tenido molestias durante la semana y el cuerpo técnico y los servicios médicos decidieron no correr riesgos.
El extremo, que hasta ahora ha jugado más como improvisado lateral izquierdo debido a los numerosos problemas en defensa, tiene muchos números para regresar a la lista de cara al choque del lunes frente al Albacete, si bien todo dependerá de las sensaciones del jugador en la vuelta al trabajo.
En principio, según fuentes consultadas por este diario, Valery no sufre lesión y está previsto que se reintegre a los entrenamientos grupales cuanto antes a expensas de que aquellas molestias ni persistan.
Valery, una de las apuestas más importantes del club este verano, está acusando el largo periodo sin competir, ya que no participa en un partido desde que lo hizo el pasado mes de mayo con el Mallorca (al que llegó cedido desde el Girona) ante el Getafe cuando disputó los veinte últimos minutos.
