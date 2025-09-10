El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
El club repite la exitosa fórmula que llevó a cabo con el mediocentro e incorpora a Kweku Amaenyu
El Real Zaragoza pretende repetir la exitosa fórmula que le llevó a hacerse con los servicios de Yussif Saidu y ha incorporado para el equipo de División de Honor al central juvenil Kweku Amaenyu que procede de Dansoman Wise, la misma academia de Ghana en la que el club aragonés descubrió a Saidu.
El jugador, al que los rectores de la Ciudad Deportiva llevaban tiempo siguiendo de cerca, llega a tierras aragonesas siguiendo los pasos de Saidu, que acumula tres cesiones consecutivas en el Zaragoza, que dispone de una opción de compra para hacerse con él en propiedad previo pago de algo menos de 150.000 euros (el club ya abonó una pequeña parte este verano como condición impuesta por la academia ghanesa para prorrogar el préstamo),
La incorporación del central africano, que ya está en Zaragoza, se une a la del italo-argentino Diego Attorresi para reforzar al primer equipo juvenil de la entidad, que comienza la Liga este sábado, a partir de las 12.00 horas, ante el todopoderoso Barcelona.
