Seis meses al borde del abismo: El Zaragoza no sube

Se ha instalado el Real Zaragoza en la parte más baja de la clasificación. Esa que provoca sudores fríos y temblores por todo el cuerpo. La zona tenebrosa en la que todo está oscuro y donde escasea el oxígeno. Allí lleva acampado el conjunto aragonés desde hace medio año. Casi nada, por mucho que entre medio haya estado el verano y, con él, el respiro y la esperanza en tiempos mejores. Pero, de momento, todo sigue más o menos igual. Es pronto sí, pero el caso es que el Zaragoza no escapa de un pozo en el que el agua casi siempre llega al cuello.

Dieciocho jornadas consecutivas acumula ya el cuadro blanquillo sin subir de la decimoséptima plaza, esa que sitúa el abismo bajo los pies, pero pone el pellejo a salvo. En ese puesto comenzó el Zaragoza la actual campaña tras la derrota por la mínima en San Sebastián ante el filial de la Real Sociedad y a la que se aupó en la penúltima jornada de una pasada temporada en la que a punto estuvo de perderlo todo. Antes, había permanecido durante doce jornadas seguidas (de la 29, cuando empató en Granada el 1 de marzo, a la 40) en el puesto 18, es decir, justo por encima de los cuatro condenados a Primera RFEF. Allí, a salvo pero con el miedo en el cuerpo hasta el final, acabó el maldito curso.

En ese filo de la navaja en el que permaneció la escuadra aragonesa durante meses se mantiene ahora. Ese medio año que el Zaragoza acumula ya pisando arenas movedizas es toda una eternidad para el undécimo club de España en la clasificación histórica y el equipo que representa a la cuarta ciudad más grande de España. Por eso, la incesante búsqueda de esa escalera a través de la que es escapa de la quema adquiere ahora una intensidad mayor.

Pero esa victoria que aceleraría el pulso y la esperanza se está haciendo esperar. El Zaragoza, decimonoveno al término de las jornadas 2 y 3 y decimoctavo ahora tras el empate sumado en casa frente al Valladolid, se ha acostumbrado tanto a no ganar que el triunfo se ha convertido en una obsesión. Solo cinco han logrado los aragoneses en todo el 2025, del que ya se han consumido ocho meses completos y una parte del noveno. El dato estremece. Y es que el Zaragoza tan solo ha sido capaz de ganar la quinta parte de los 25 encuentros que se han disputado hasta ahora en un año natural que empezó con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo y que, tras apenas diez partidos del canario, siguió con Gabi, actual inquilino.

Una victoria en una decena de choques (ante el Málaga en La Rosaleda) de Ramírez y cuatro (frente a Mirandés, Cartagena y Deportivo en casa y en Ferrol) firmadas desde la llegada de Gabi completan el pírrico bagaje de un Zaragoza que es uno de los seis equipos de Segunda que todavía no ha ganado un partido esta temporada. Dos empates y otras tantas derrotas le colocan, por supuesto, en ese puesto 18 al que tanto cariño parece haberle cogido.

Pero se impone escapar de ahí cuanto antes, mirar hacia arriba y alejarse de un peligro que se ha convertido en el hábitat natural del equipo más veterano de una categoría en la que lleva deambulando durante trece campañas consecutivas.

Es la hora. El próximo lunes, el Zaragoza está llamado a alzar al fin los brazos y celebrar un triunfo que se resiste pero que no puede aplazarse más. Si gana, en casa ante el Albacete, dará el primer paso de una fuga obligada que le permitirá escapar de ahí abajo y subir, a falta de cotas más altas, hacia la luz. De momento.