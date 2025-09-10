La suma de las piernas de Akouokou y Saidu y el tesoro físico del Real Zaragoza

Como jugador, Gabi Fernández fue campeón de Liga, de Copa, de la Europa League y de las Supercopas de Europa y de España. Es decir, conoce el camino que lleva hacia el éxito y la manera de alcanzarlo. La Romareda también pudo dar fe de su categoría: el actual entrenador del Real Zaragoza fue un gran centrocampista, de amplísimo despliegue, inteligencia para el juego y mucho carácter, el mismo que tenía el Cholo Simeone, el técnico con el que tocó el cielo en el Atlético y de cuyas fuentes bebió para empaparse para el siguiente paso en su carrera profesional tras colgar las botas.

Ese momento es ahora. Como entrenador, Gabi tiene muchas cosas de sí mismo como futbolista y también de su mentor. Para su primer proyecto desde el inicio en la capital aragonesa, tras lograr la permanencia en dos meses y medio frenéticos, el madrileño pidió una plantilla con una coordenadas muy claras, idea que Txema Indias, su superior, compartió desde el inicio: más físico, más experiencia, más veteranía y una revolución grande, al final doce fichajes y trece salidas.

La propuesta de Gabi está basada en cuatro principios: la solidez defensiva, el trabajo constante, el despliegue físico y la verticalidad como arma principal para buscar la portería contraria. Para ello, el Real Zaragoza ha firmado a dos porteros por encima de 1,90 metros, con mucha presencia. Para ello buscó velocidad por los extremos, ha renovado el centro de la defensa con jugadores hechos y, en teoría, más fuertes y priorizó una figura desde el inicio del mercado: el pivote defensivo, puesto para el que el elegido fue siempre Paul Akouokou.

El marfileño debutó a contrapié el sábado ante el Valladolid a los siete minutos de juego y rindió bien para llevar unos pocos entrenamientos. Es un centrocampista que abarcará mucho campo, con dinamismo, ritmo, piernas y capacidad para corregir. Su presencia era prioritaria para Gabi para subir el listón físico del equipo y para equilibrar su propuesta con un hombre capaz de barrer por detrás cuando el equipo se estire de golpe.

A ello hay que añadir la explosión de Saidu, suplente en las dos primeras jornadas, titular en Castellón y frente al Valladolid por pleno derecho. Un mediocentro ghanés de 20 años reconvertido en central por obligación con unas soberbias condiciones atléticas naturales. Tiene fuerza, potencia, velocidad, cuerpo, anticipación, presencia, salto. Y mucho físico. Es un diamante atlético por pulir. Ha de cuidar más el balón en determinadas situaciones.

Deliberadamente, el Real Zaragoza no se ha construido con jugones en el centro del campo. Más allá de Toni Moya, que sigue sin encontrarse a sí mismo y su rol es secundario (el club no hubiera frenado una salida del extremeño este verano), la plantilla no tiene ese perfil de artistas capaces de embolsar la pelota, guardarla, pasarla y darle personalidad al equipo con el balón. Eso siempre es un hándicap porque este juego orbita alrededor del esférico. Pero sí cuenta con varios jugadores potentes, poderosos, que invitan a seguir ese camino: buscar el dominio del juego por físico y energía.