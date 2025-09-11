Fernando López: "Hubo menos jugadores de lo que la gente cree que dijeron que no al Zaragoza"

El comienzo no ha sido el esperado. ¿Qué sensaciones le está transmitiendo el equipo?

Bueno, a ver, más allá de que los resultados no han llegado y todavía no hemos alcanzado esa victoria, pues yo creo que se ha visto una progresión. Creo que ha habido partidos que merecíamos algo más de lo que hemos sacado, otros a lo mejor un poco menos, pero creo que ahora que tenemos el equipo ensamblado, que ha quedado una plantilla bastante competitiva y compensada en todas las posiciones, pues los resultados van a llegar.

¿Es la plantilla actual la que hubiera firmado a 30 de junio, cuando acabó la temporada y empezó la ventana de fichajes?

Siempre se puede aspirar a algo más, pero yo estoy bastante contento con el resultado, porque todo lo que queríamos hacer lo hemos hecho. No ha habido algún fichaje o alguna posición que se nos haya quedado coja, todo ha ido conforme al plan. Es verdad que al principio teníamos una situación de límite salarial bastante consumido, que nos llevó un tiempo liberar, hubo muchas salidas, después de que hubieran esas salidas empezó a haber llegadas y a lo mejor se ha alargado mucho hasta el final. Como empieza a ser de costumbre en Segunda, no somos el único club que espera al último día, porque los jugadores, los equipos todo el mundo… espera hasta el último momento, pero creo que estamos todos bastante contentos con el resultado.

¿Qué valoración hace de la elaboración de la plantilla? 12 fichajes, los saltos de Cuenca y Juan Sebastián, la no salida de Bakis, muchas bajas...

Bueno, yo creo que ha sido una pretemporada, que obviamente no es la deseada por ningún club, ni tampoco por ningún director deportivo y entrenador, porque se dio todo de forma precipitada, tardía.

Y llegaron cinco jugadores en el tramo final, cuatro en el último día

Sí, sí, entonces todos sabíamos que teníamos que hacer un montón de cambios, porque obviamente vinimos del peor año deportivo en la historia del club, donde hemos estado cerca de descender y que algo teníamos que cambiar y revolucionar para poder tener un resultado diferente. Fue una cuestión más de manejar los tiempos, Txema Indias cuando llegó se encontró prácticamente en una situación de bloqueo, en la que pudo avanzar en conversaciones y negociaciones, pero que no se pudieron materializar hasta que marcamos un cronograma en el tiempo. En ningún momento estuve preocupado, porque sabía que íbamos a llegar a ese momento. Hicimos por parte del club también un esfuerzo. Sabíamos que íbamos a tener una merma de ingresos con el traslado al estadio modular, nos pusimos a trabajar en el área comercial para intentar compensarlo con mayores ingresos a nivel de patrocinio y a su vez le pedimos apoyo a los accionistas para dotarnos de una palanca que pudiera incrementar los ingresos y estar en una situación de límite mejor. Y con eso llegamos al final de mercado donde queríamos estar. Eso obviamente nos llevó un tiempo y creo que el resultado al final ha sido el esperado.

"La plaza de Zaragoza es una plaza que tiene sus particularidades y creemos que cierto perfil de jugador más veterano, con más experiencia en la categoría, en esos momentos de dificultad, que todos los equipos llegan a momentos de tensión, podría darnos un rendimiento mejor de lo que tuvimos"

¿Y ese perfil de apostar por jugadores más veteranos?

Yo me di cuenta que el año pasado, y creo que no solo yo, que al equipo en momentos de dificultad y momentos de presión, le costó sacar los resultados. El año pasado teníamos la cuarta plantilla más joven de la categoría y una media edad de 24 años. Y en distintas reuniones y conversaciones internas decidimos cambiar un poco el paradigma y apostar por algo más veterano. La plaza de Zaragoza tiene sus particularidades y creemos que cierto perfil de jugador más veterano, con más experiencia en la categoría, en esos momentos de dificultad, que todos los equipos llegan a momentos de tensión, ese perfil de jugadores podría darnos un rendimiento mejor de lo que tuvimos. Es por eso que este año hemos pasado de la cuarta más joven a la cuarta más veterana, con 27 años y medio, esperando que en esos momentos de dificultad, que sabemos que van a llegar, el equipo en lugar de venirse abajo pueda salir a flote.

¿No se ha dado la sensación a lo largo del verano de una cierta improvisación en los fichajes?

Para nada la ha habido, yo creo que aparte cuando hicimos todo el proceso de reclutamiento de la dirección deportiva, fuimos muy transparentes en la situación que teníamos y en los tiempos en los que se podían acometer todas las operaciones. Ha sido simplemente que con toda negociación ha habido operaciones que se han dilatado más en el tiempo que otras, y que nosotros sabíamos que teníamos esa fecha límite para llegar con el límite o con los ingresos esperados, conforme a las normas de elaboración de presupuestos, para poder hacer todos los cambios que queríamos.

¿No falta un central por ejemplo? Hay cuatro, pero Kosa está lesionado y apenas contó el año pasado y no era la idea que se quedara.

No soy el director deportivo, pero sí puedo opinar, tenemos cuatro centrales, es verdad que se ha dado la casuística que dos de ellos han estado lesionados en el inicio de la temporada, más allá de que luego el entrenador pueda decidir por poner a uno u otro o contar con los cuatro o con dos. Aparte, a la hora de confeccionar la plantilla, hemos optado también por jugadores polivalentes que nos puedan hacer doble posición, como es el caso de Saidu, Pomares o Juan Sebastián, que en algunos momentos de este inicio de la temporada, yo creo que han jugado en esa posición y han cumplido, superando las expectativas de muchos.

¿Qué grado de satisfacción tiene el club con el trabajo de Txema Indias en este verano?

Es bastante satisfactorio, había una tarea difícil de hacer ese cambio en la plantilla, que ya venimos de años anteriores en los que ha habido muchos cambios y acertar con el perfil de jugador con lo que nosotros creemos que puede dar rendimiento en Zaragoza. Yo creo que eso se ha conseguido.

"Es una forma de hablar, un chascarrillo, yo dudo que hayamos hablado con 150 jugadores, me parece una barbaridad. Había unas 4 o 5 opciones por puesto y al final, pues según ha ido evolucionando el mercado, pues nos hemos decantado por unas o por otras"

Gabi dijo antes de empezar la temporada que el Zaragoza había intentado fichar a 100-150 jugadores y que muchos le habían dicho que no. ¿Qué le pareció esa frase? ¿Se ajusta a la realidad?

Creo que es una forma de hablar, un chascarrillo, yo dudo que hayamos hablado con 150 jugadores, me parece una barbaridad. Sí que he formado parte de todo el proceso de selección, sabiendo cuántos perfiles o candidatos teníamos por cada una de las posiciones que podíamos reforzar. Ni mucho menos había 100, había unas 4 o 5 opciones por puesto y al final, pues según ha ido evolucionando el mercado, pues nos hemos decantado por unas o por otras, No nos lo tomamos mal porque entendemos que es una forma de hablar. Hubo menos jugadores de lo que la gente se cree que dijeron que no al Real Zaragoza. Algunos cuantos se han quedado fuera, es verdad que como cualquier equipo, siempre intentamos aspirar a los mejores jugadores y hemos sido a veces demasiado ambiciosos. Pongo un ejemplo, el caso de Paul, era una prioridad y una opción muy ambiciosa, que nosotros consideramos prácticamente desde el primer día que llegó Txema y que se materializó en el último día. Fue casi una cuestión de fe, de insistir, de trabajar y de esperar a que esa opción se pudiera dar. En otras situaciones, pues a lo mejor esas opciones prioritarias han ido recalando en equipos de mayor nivel o en divisiones mayores, y hemos tenido que ir optando por otras opciones.

"¿Si va a salir Bakis antes de enero? Pues no lo sé. En principio no es la intención. Ahora mismo no estamos buscando por parte del club nada. Si llega algo, si llega alguna oferta, la evaluaremos"

Bakis no salió al final y se rompió su marcha al Vanspor. ¿Cuál es su situación?

Es un jugador más de la plantilla que es verdad que ha tenido una situación inesperada. Nos pidió permiso para poder realizar ese viaje a Turquía porque le había salido una oportunidad. Desde el primer momento le fuimos muy sinceros de su situación y nuestra sorpresa fue que cuando estuvo allí, nos comentó lo que había pasado y decidió volver y se sumó al equipo como uno más. ¿Si va a salir antes de enero? Pues no lo sé. En principio no es la intención. Ahora mismo no estamos buscando por parte del club nada. Si llega algo, si llega alguna oferta...

Tiene que llegar pronto, porque los mercados se van a cerrar.

Si llega alguna oferta, la evaluaremos y decidiremos conjuntamente con el jugador si quiere considerarlo, pero ahora mismo es uno más del equipo.

"El rendimiento que Saidu ha tenido en estos partidos, también por situaciones del equipo, ha superado las expectativas de todo el mundo, y es algo que nos está incitando a acelerar la situación de su fichaje"

La irrupción de Saidu ha sido notable y el club dispone de tiempo hasta el 30 de junio para hacerse en propiedad con el jugador pagando 150.000 euros. ¿Lo va a hacer ya?

Es verdad que el rendimiento que ha tenido en estos partidos, también por situaciones del equipo, ha superado las expectativas de todo el mundo, y es algo que nos está incitando a acelerar la situación de su fichaje. Es verdad que no tenemos prisa, hay que hacer todo con mesura y con calma, porque ahora prima proteger al jugador, que mantenga una regularidad en esos resultados y que no por precipitar cualquier decisión pueda haber un cambio en el rendimiento cuando únicamente llevamos cuatro jornadas de Liga.

¿Qué pasó con Dani Cárdenas? Iba a ser el fichaje para la portería y al final llegó Esteban Andrada.

Era una de las opciones que estábamos considerando en la portería, junto con la de Andrada y por lo que yo hablé con Txema la operación no se terminaba de concretar, se estaba aproximando el cierre de mercado, y dentro de esas conversaciones que él tenía abiertas para la portería, la de Andrada avanzó más rápidamente, y como los dos porteros entendíamos que eran primeras opciones para nosotros, decidimos avanzar por una opción que era segura, porque la otra vía dependía también de un portero que quería el Rayo y estaba en el Almería (Maximiano) Entonces quisimos apostar por seguro porque teníamos solo un jugador en esa posición y era algo prioritario para recordarlo.

¿Y Bazdar? El Rubin Kazan hizo una oferta insuficiente, pero ¿el club lo habría vendido por una cifra que hubiera compensado la inversión en él, los tres millones de su pase?

Creo que no, porque la oferta que llegó no era mala, es verdad que no cumplía un poco con la inversión que habíamos realizado, y la situación de la plantilla, teníamos tres delanteros, en aquel momento Bakis estaba más pensado a salir que a quedarse y yo creo que nos hubiera debilitado el rendimiento cuando pensamos que Bazdar es un jugador presente, que tiene mucho talento y mucha calidad. Creo que tiene recorrido aquí en el Real Zaragoza.

"Bazdar es un jugador que se va a revalorizar y al final también no deja de ser una operación de negocio. Si nosotros creemos que el jugador puede valer mucho más de lo que estamos pagando por él, pues decidimos apostar, arriesgar y yo creo que fue una decisión acertada, que es mejor tener el 100% de un jugador que crees que va a valer mucho en el futuro que el 50%"

Decidieron abonar los 1,5 millones del 50% del pase la temporada pasada sin estar obligados a ello y ahora el peso de Bazdar es mucho mayor en el límite salarial por la amortización de su fichaje ¿Cuál es la explicación de esa operación cuando además no es un imprescindible ni fijo para Gabi?

Fue una apuesta del club, creer en el jugador, creer en el feedback que recibíamos por la parte técnica, los destellos que vimos en esos partidos de que merecía realizar esa inversión, obviamente fue un esfuerzo grande por parte de la SAD, pero es verdad que las condiciones que pactamos para el nivel del jugador, creo que eran muy beneficiosas para nosotros en cuanto a plazos de pago, en el volumen total de la operación y creemos que es un jugador que se va a revalorizar y al final también no deja de ser una operación de negocio. Si nosotros creemos que el jugador puede valer mucho más de lo que estamos pagando por él, pues en este caso decidimos apostar, arriesgar y yo creo que fue una decisión acertada, que es mejor tener el 100% de un jugador que crees que va a valer mucho en el futuro que el 50%.

Gabi llegó en marzo y había un pacto tácito para su continuidad si lograba la permanencia y Txema indias lo hizo en junio. Con esa irregularidad de que el técnico ya estuviera al llegar el director deportivo, ¿han vivido un buen proceso de adaptación del uno al otro?

Pese a la óptica que se pueda tener desde el exterior puedo asegurar que dimos los pasos adecuados. Por los tiempos que manejamos hubo un periodo de tiempo largo en el que el club no tuvo dirección deportiva y pudo dar esa sensación desde el exterior de casi que Gabi iba a continuar seguro. Nosotros fuimos muy respetuosos hasta el propio Gabi dijo que él quería que el director deportivo apostase por él y que hasta que no llegase él no iba a ser el entrenador del Real Zaragoza. Lo que hicimos fue acelerar al máximo posible la llegada de Txema para que él tuviera todas las herramientas y toda la valoración y es verdad que tenía muy buen feedback por parte nuestra de Gabi porque creo que fue uno de los factores correctores de la salvación del club, pero que quede bien claro que al final la decisión de que continuase obviamente fue del propio Gabi que decidió continuar pero fue una apuesta también de Txema y del club.

En la concentración en Benasque dijo que tenía el pálpito de que el ascenso podía llegar en el Ibercaja Estadio. ¿Lo sigue teniendo?

Yo lo sigo pensando porque creo que con todos los cambios y todas las reformas estructurales que estamos llevando a cabo, la modernización del club, la transformación de las áreas, creo que hoy estamos en una mejor situación que el año pasado. Por lo tanto, creo que el año que viene estaremos prácticamente con muchas de estas reformas concluidas y nos va a permitir pensar en ese objetivo de verdad. Ahora mismo el equipo está en construcción, la organización está en reconstrucción y creo que hay que hablarle claro a la gente. Obviamente esto es fútbol, lo hemos visto con el Mirandés el año pasado y todo puede pasar, pero yo creo que se puede dar, ¿por qué no?, en el estadio modular.

¿Más en la temporada que viene que en la actual?

Bueno, esto es fútbol. Aquí los planes cuentan poco. El año pasado habíamos ganado tres de los cuatro primeros partidos, este año no hemos ganado ninguno. Es que todo se puede dar. Esta división es tan competitiva y tan larga que yo creo que podré darte esa respuesta mucho más detallada al final de temporada que ahora.

"No diría conformismo. Yo sí que noto a lo mejor que se han rebajado esas expectativas pero porque es la realidad del club. Obviamente, creo que esa desilusión no es producto de estos cuatro partidos, sino de 12 años de desilusiones, de promesas no cumplidas, de sueños no alcanzados y creo que por primera vez, por lo menos desde que yo estoy aquí, a la gente se le está diciendo la verdad"

Lo que sí se percibe es menos ilusión en la afición, más conformismo y menos expectativas o más bajas. ¿Está de acuerdo y a qué cree que se debe?

Ha habido un desconocimiento de la situación del club. Cuando llegué el año pasado,y no pasa nada por decirlo, hablé a todo el mundo del ascenso y creo que fue muy precipitado, porque verdaderamente y según he ido avanzando, he ido abriendo cajones, he visto cómo estaba el club y me he dado cuenta de que ese objetivo es más difícil de conseguir. Yo creo que a la afición hay que decirle la verdad, no hay que mentirle. Trabajamos con muchísima ilusión todos los días por lograr ese objetivo de subir. Pero hay que ser honestos y decir que ese objetivo con los recursos, las herramientas y el estado estructural del club, pues hoy en día es difícil, aunque como decíamos, este es fútbol, se puede dar.

¿No nota pues un mayor conformismo en la afición?

No diría conformismo. Yo sí que noto a lo mejor que se han rebajado esas expectativas pero porque es la realidad del club. Conforme la temporada vaya evolucionando y espero de verdad que los resultados vayan llegando y que todos estos cambios y transformaciones que estamos haciendo den sus frutos, creo que vamos a poder volver a ilusionar a la gente. Obviamente, creo que esa desilusión no es producto de estos cuatro partidos, sino de 12 años de desilusiones, de promesas no cumplidas, de sueños no alcanzados y creo que por primera vez, por lo menos desde que yo estoy aquí, a la gente se le está diciendo la verdad. Yo creo que todos los que trabajamos en el club venimos con la máxima ilusión por conseguir ese objetivo lo antes posible, pero yo creo que a la gente no hay que mentirle.