Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: "Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco"

No será un drama, pero el partido se las trae…

Sería muy alarmista utilizar ese término a estas alturas, pero sí que es un partido importante para tranquilizar un poco, sobre todo, en lo que concierne al Zaragoza, cuyo proyecto es más nuevo. En lo que respecta al Albacete, la temporada pasada fue regular, no se sabía si iba a estar arriba o abajo y al final luchó por salvar la categoría, así que es un encuentro importante de cara a lograr un buen resultado para pensar en otro objetivo. Hace tres años jugó el playoff pero lleva dos seguidos sufriendo y tendrá ganas de una temporada tranquila.

Usted jugó en los dos equipos, si bien en el Zaragoza lo hizo durante mucho más tiempo y echó raíces.

Son dos clubs muy diferentes en cuanto a lo que significaron en mi carrera. Gran parte de ella la hice en el Zaragoza, donde pasé momentos muy buenos y muy malos, mientras que el Albacete me dio la oportunidad de volver a cogerle gusto al fútbol después de una salida del Zaragoza que no fue para nada agradable. Allí disfruté muchísimo durante un año y medio y guardo un gran recuerdo. Fue un buen sitio donde empezar a cerrar mi carrera.

Lo del Zaragoza fue duro…

Siempre me quedo con lo bueno. Me tocó vivir una época difícil pero traté de disfrutar y lo hice, aunque es cierto que a medida que vas madurando piensas que tenía que haber disfrutado mucho más. El Real Zaragoza tiene un peso importante y cuando estás tan metido en el día a día es difícil relativizar un poco todo. En Albacete, sin embargo, iba ya de vuelta, con mi carrera ya hecha y más tranquilidad, por lo que viví todo con mucha objetividad. Sabía que había momentos efímeros que debía disfrutarlos y sabía lo que tenía que hacer en los malos porque ya había pasado por ellos. Esa madurez me dio estabilidad, mientras que en el Zaragoza el día a día era muy agobiante, no sabía qué iba a pasar y la presión por no descender o por ascender lo hacía todo muy estresante.

¿El paso de los años ofrece una perspectiva diferente de todo aquello?

Tengo la conciencia tranquila. Nunca he mentido y, en las muchas veces que me tocó hablar con la prensa, intenté siempre ser lo más sincero posible y callar antes que mentir. Lo que hice siempre fue por el bien del Zaragoza y, aunque pude confundirme en alguna decisión, siempre puse al equipo por delante de todo. Por mi condición de capitán tenía que proteger al grupo aun sabiendo que lo que iba a decir me iba a suponer críticas, pero entendía que era mi función. Es muy bonito salir a La Romareda con el brazalete, pero también conlleva una responsabilidad y ese peso de salir a dar la cara después de que el Málaga te meta cuatro goles. Era yo el que tenía que salir a hablar y tratar de convencer a la gente de que eso no estaba acabado. Me tocaba a mí, era parte de mi profesión y lo que tenía que hacer el capitán del Zaragoza.

¿Qué significa el Real Zaragoza para Javier Paredes?

Soy un asturiano que lleva mucho tiempo viviendo en Zaragoza, donde nació mi hija, bautizada en El Pilar. Es mi vida y el lugar donde he decidido quedarme. Fíjese, ayer (por el martes) fue el Día de Asturias y casi celebro más el Día del Pilar. Es mi casa.

¿Cuánto le duele el Zaragoza?

Siempre digo que hay un equipo con el que no soy objetivo porque marcó mi infancia y me genera ese espíritu fan: el Oviedo. He pasado por el Real Madrid, el Getafe o el Albacete y a todos los tengo mucho cariño, pero el Zaragoza es algo más. Me preocupa, no voy a decir como un hijo, pero estoy muy pendiente de él. No me genera esa explosión de locura que puede provocarme el Oviedo, pero es el equipo que más sigo, del que soy aficionado acérrimo y lo que le ocurre condiciona mi vida.

¿Cómo y dónde lo ve?

A principio de temporada es difícil saber cómo van a evolucionar los equipos, pero le diré que me preocupa más el Albacete porque ha encajado muchos goles, no se ve un equipo seguro y, como sucedió el año pasado, da la impresión de que puede ser un año más de sufrimiento que de éxito. En cuanto al Zaragoza, creo que la visión negativa que se tiene está condicionada por los resultados, aunque considero que ha merecido más de lo que ha conseguido. Hay una buena plantilla y, de hecho, el otro día estuve con dos jugadores que me decían que había muy buen equipo y que se estaba trabajando muy bien. Lamentaban, en ese sentido, que no se hubiese logrado una victoria, pero me transmitieron tranquilidad. El año pasado empezamos ganando los cinco primeros partidos y acabamos sufriendo, así que firmo no ganar los cinco primeros esta vez y terminar arriba.

Gabi dice que paso a paso, sin correr ni desviar demasiado el objetivo.

Gabi vino el año pasado con una plantilla y un proyecto que no eran los suyos. Su proyecto realmente empieza hoy, ahora. Y necesita un periodo para carburar, pero los resultados deben acompañar de vez en cuando para que no entren esos nervios y la presión que pueda influir a algunos jugadores.

Usted compartió vestuario con él durante varios años. Hábleme de Gabi…

Si consigue trasladar al jugador esa pasión que tenía él como futbolista, como capitán y como líder, hablará bastante bien de él. Entiendo que su concepto pasa por un equipo muy ordenado, por tenerlo todo controlado y tener claro que los partidos no se ganan en el minuto 1 sino que puede ser incluso en el 90. Pero, al final, son los futbolistas los que juegan y el Zaragoza necesita dos o tres que den ese paso al frente sobre todo ofensivamente para que funcione mejor.

¿Le preocupa el famoso runrún que puede formarse el lunes si tampoco se gana?

La única manera que tiene el aficionado de ayudar es animando. La gente quiere lo mejor para su equipo y siempre he creído que eso de que a un jugador no le afecta el ambiente o es mentira o me gustaría tener esa capacidad. Claro que influye ese runrún y siempre genera dudas. Hay que intentar animar, eso sí, siempre que el equipo ofrezca cosas porque, como espectador, lo único que le pido es tenacidad y trabajo y la gente de Zaragoza da siempre su apoyo al que se esfuerza. Cuando las cosas bien el zaragocista suma muchísimo aunque cuando van mal, resta. Lo he dicho siempre y he recibido críticas por ello. Vamos a animar y ya criticaremos cuando acabe. Es normal que pueda surgir ese runrún, pero tranquilidad, que llevamos muchos años abajo, demasiados. Vamos a intentar aguantar un poco.

¿Cuánto miedo pasó el curso pasado? ¿Creyó que el equipo se iba a Primera RFEF?

Sí. No recuerdo bien qué partido fue, creo que el 4-1 en Almería, pero vi a los jugadores con la cara desencajada, la misma que he tenido yo a alguna vez cuando llegas al vestuario y dices que vamos a descender y te encomiendas a la ayuda divina para salir de esa. Ese día llamé a un amigo y le dije que estábamos descendidos, pero vino Gabi y dio una rueda de prensa excelsa en la que comenzó a salvar al Zaragoza.

¿Por qué?

Dijo exactamente lo que el zaragocismo necesitaba escuchar. Aquí estoy yo y las críticas que vengan sobre mí, que asumo todo el peso. Entonces me desdije de aquello que le había dicho a mi amigo. Gabi no tenía una gran trayectoria como entrenador, pero en ese momento logró dos o tres semanas de prórroga con la afición y la prensa. Con otro, seguramente, hubiese sido más difícil, pero el club eligió a Gabi y fue una gran decisión.

¿Cómo valora el verano y los fichajes?

En verano todos somos muy bonitos, pero luego hay que ver. Hay un jugador en el que confío especialmente: Paulino. Lo conozco bien de su etapa en el Oviedo y sé que puede dar algo especial cuando el partido está algo trastabillado. Y el Zaragoza necesita otro jugador de ese tipo. No sé si será Akouokou, no lo conozco, y ahora a todos nos ilusiona Saidu, pero creo que Paulino puede dar algo más al Zaragoza si le respetan las lesiones. Creo que la plantilla que ha hecho Txema (Indias) es correcta, con buenos fichajes de jugadores que conocen bien la categoría. El Zaragoza va a competir, sin duda.

¿Cómo ve al zaragocista? ¿Qué le dice?

Siempre me preguntan cómo veo al Zaragoza, y es normal. La gente está preocupada y busca aferrarse a algo preguntando a los que se supone que más sabemos de fútbol, aunque no es verdad que sepamos tanto. Lo que los aficionados persiguen es volver a ilusionarse y es que, al fin y al cabo, eso es el fútbol: ilusión durante una semana y sufrimiento durante 90 minutos.