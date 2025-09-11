Jesús Vallejo: “El partido ante el Zaragoza es especial, pero dentro del campo no hay diferencia con otros”

Jesús Vallejo ha hablado este jueves en una rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Albacete con el Real Zaragoza el próximo lunes en el Ibercaja Estadio. El central volverá a la capital aragonesa por primera vez desde 2016, año en el que fue vendido al Real Madrid por 6 millones de euros en una operación en la que también entró Darío Ramos.

El deseo del aragonés en el pasado mercado veraniego fue volver al Real Zaragoza, pero finalmente encontró su sitio en las filas del Albacete. Tras tres jornadas ausente por molestias en la pierna izquierda, Vallejo ha confirmado que ya está disponible para jugar y que su recuperación ha sido más corta de lo que esperaba: “Hoy ya he hecho un entrenamiento completo. Me encuentro fenomenal, estoy muy contento de incorporarme de nuevo con los compañeros y poder participar en el encuentro contra el Zaragoza”.

El encuentro ante el club blanquillo será único para Vallejo, pero dejó claro que eso no cambia su mentalidad en el campo: “El partido es especial por lo que supone ir a Zaragoza y poder ver a mis familiares y amigos. Dentro del campo solo existen los compañeros de equipo y los rivales, en eso no hay ninguna diferencia con otros partidos”.

Vallejo recordó que la afición visitante no va a tener un lugar en el Estadio Ibercaja y es algo que entristece al equipo: “Es un estadio que todo el mundo dice que ha quedado muy bien, pero es una pena que no podamos contar con un sector visitante porque nos hubiese gustado tener allí a nuestra afición. Nos tendremos que adaptar y pelear por ellos”.

Para él, el Zaragoza “es un equipo fuerte, que se está armando bien y que ha podido fichar buenos jugadores en el último día de mercado. Hay que estar muy atentos, si nosotros estamos sólidos vamos a tener nuestras opciones también”, concluyó.