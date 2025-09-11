LaLiga denuncia cánticos contra Pedro Sánchez en el Ibercaja Estadio

El Ibercaja Estadio, el nuevo hogar del Real Zaragoza para esta temporada y la próxima, ha estrenado ante el Valladolid la cuenta de denuncias por cánticos de la afición que denuncia LaLiga ante Competición y la Comisión Antiviolencia y que son susceptibles de ser sancionadas con multas económicas. En el choque del pasado sábado ante el cuadro pucelano hubo cánticos en el estadio zaragocista contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el equipo arbitral y un jugador rival, cuatro cánticos en total denunciados por la patronal de los clubs y localizados todos en Gol Sur.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En el caso del Zaragoza, que ante el Andorra, en el estreno liguero en casa, no registró ninguna incidencia de este tipo, la primera de las infracciones llega "en el minuto 42 de partido, cuando un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur, referenciados por su indumentaria, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta", asegura LaLiga en su denuncia.

Los otros tres cánticos, todos en la misma zona del campo, también llegaron en el tramo final de la primera parte. En el 43 se escuchó "árbitro valiente, valiente hijo de puta", en el descuento (m.45 +2) el "písalo, písalo", mientras un jugador visitante estaba caído en el césped y por último, en el 45 + 4 "ese linier, hijo puta es". Todos los cánticos tuvieron una duración breve, menor de 10 segundos.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", hace constar también LaLiga.