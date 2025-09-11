Toni Moya sustituye a Calero en la capitanía del Real Zaragoza

Toni Moya completa la terna de cuatro capitanes del Real Zaragoza que, tras ser anunciada a mediados de agosto con Francho Serrano, como primero en esa plaza, Keidi Bare, Raúl Guti e Iván Calero, sufrió la baja del lateral madrileño, traspasado a la Cultural Leonesa en el tramo final del mercado y después de ser elegido por la plantilla como uno de los cuatro portadores del brazalete.

Moya, que llegó al club en 2023 y que también ha estado entre las posibles salidas del verano, es la elección de la plantilla para relevar a Calero en ese puesto, que designan los jugadores con la supervisión del entrenador, de Gabi en este caso. A Toni Moya le queda un año más de contrato, el actual, que renovó por partidos la temporada pasada. El centrocampista extremeño ha jugado dos de los cuatro partidos en esta Liga, siendo titular solo frente al Castellón.

En la temporada 23-24, los capitanes del Real Zaragoza fueron Cristian Álvarez, Jair Amador, Carlos Nieto, Lluís López y Maikel Mesa, este último, a pesar de ser recién llegado, fue una elección sorpresiva como quinto capitán. Para la temporada 24-25, fueron Lluís López, Cristian Álvarez, Francho Serrano y Keidi Bare, un terna de cuatro en la que ahora están Francho, Keidi Bare, Guti y Toni Moya. Ninguno de ellos es un recién llegado al club como sí sucedió con Maikel Mesa y Keidi Bare.