Fernando López: "El Real Zaragoza es autónomo, las elucubraciones con el Atlético no hacen más que dañar al club"

Tres años con la nueva propiedad y, además de estar lejos en ellos del ascenso, ha habido tres directores deportivos y seis entrenadores distintos. Es lo opuesto a un proyecto estable ¿Cómo lo juzga?

Pues mal, yo también lo veo mal. Creo que ese es el camino opuesto a lograr cualquier estabilidad y cualquier objetivo lejano, a largo plazo. En su ímpetu por brindar a la afición y a la ciudad el ansiado ascenso creo que se ha pecado de oportunismo, de no ver la realidad. Y de precipitación también, sí, puede ser. Se ha hecho todo lo posible por parte del grupo inversor y, si fuese una cuestión económica, lo hubieran solventado. No ha sido por eso. Esa inestabilidad es lo que ha perjudicado a los resultados. Por eso, desde el primer día que llegué vi que se estaba repitiendo un patrón y estaba seguro de que más allá de que el problema es deportivo creo que también ha sido interno, que no tenemos una estructura y hay una serie de problemas estructurales que lastran la parte deportiva del club. Sin esa estructura era muy difícil conseguir esa estabilidad. Y únicamente a través de la estabilidad se van a lograr los resultados.

En enero habló de un proyecto con la vista puesta en 2027 y admitió la necesidad de una mayor cercanía del club, que de momento solo se ha traducido en el nombramiento de Cristian Álvarez como encargado de Relaciones Institucionales, pero no hay más medidas, ni un consejo asesor o un presidente/ embajador…

Parte de ese plan pasa también por reconocer que yo me equivoqué y que ese acercamiento no solo a vosotros, sino a la afición, tenía que haber venido mucho antes. Creo que eso también ha producido cierta crispación y es de de sabios el reconocer los errores y trazamos un plan para cambiar eso. Eso pasa por que yo tome también un papel mucho más relevante a la hora de convertirme en un portavoz del club. Hemos fijado como uno de los objetivos de esta temporada la creación de un comité social, que sea verdaderamente un órgano que participe en decisiones, que conozca también de cerca cuál es la realidad de todos los proyectos y que esté avalado por gente que a lo mejor tenga ese arraigo con la ciudad y el club. Yo espero que esta temporada lo podamos terminar. El año pasado no pudimos llevarlo a cabo, porque la tensión era tal que preferimos poner todos nuestro esfuerzo en reconducir la parte deportiva más allá que en otras áreas.

¿Piensan también cambios en la gestión deportiva no solo a nivel estructural, que es evidente que hacen falta, sino a nivel de nombres y de método de trabajo?

Sí, parte del plan es dotar al club de más personas y de mayor estructura, crear distintas áreas dentro de la parcela deportiva. De hecho, estos días he estado reunido con la gente de la cantera y con la dirección deportiva para ver si podemos crear un área de análisis transversal que a día de hoy no existe. El club nos lo hemos encontrado con muy poco personal y es verdad que para llegar a donde queremos hacerlo hace falta invertir, hacen falta personas y tener esa visión.

Esta es una pregunta que le puede realizar cualquier abonado: ¿quién es el propietario del Real Zaragoza?

Tenemos un accionariado bastante diverso y los máximos accionistas son Juan Forcén, que es aragonés, de Zaragoza, conocido por todo el mundo porque ha estado involucrado en otras propiedades (Fundación) y creo que es el principal enlace y precursor de que esta parte americana se haya involucrado, Jorge Mas y la parte de Josep Oughourlian. Esos diría que son los principales accionistas del club.

En Global Tavira, la sociedad mayoritaria de Real Z y donde está Oughourlian, el máximo accionista es Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético, y el Fondo Ares, copropietario de ese club, está presente en otras dos sociedades de la propiedad zaragocista. El vínculo es muy claro…

Hay muy buena relación con ese club, pero no hay nada más. Yo creo que, de verdad, estáis empeñados… Efectivamente Pablo Jiménez de Parga, en este caso, es el secretario del Consejo del Atlético Madrid y también lo es del grupo PRISA y además es uno de los socios de uno de los despachos de abogados más importantes de este país (Écija). Las conexiones las podéis buscar o las podemos buscar de múltiples factores, pero yo lo que puedo decir es que el Real Zaragoza toma sus propias decisiones, es totalmente autónomo y que las elucubraciones con respecto al Atlético de Madrid no hacen más que dañar a al club, a su estructura y a su afición. Yo no le veo ningún sentido a esas elucubraciones y a ese oscurantismo que se trata de de buscar. Hay muy buena relación con ese club y entre los propietarios de ambos. Creo que eso en lugar de ser algo malo como se vende, pues es algo bueno porque nos hace tener mucha información y estar mejor preparados a la hora de tomar ciertas decisiones y lo demás no tiene para mí ningún valor.

En tres años de esta propiedad Jorge Mas ha venido en nueve ocasiones a presenciar un partido y a estar en el palco como presidente. ¿No son muy pocas? ¿No cree que eso es una cosa a cambiar?

Creo que para eso me tenéis a mí en el día a día y en ese sentido el Consejo de Administración ha designado esas funciones en mi persona. Creo que en más del 50% de los equipos de Segunda los propietarios son extranjeros. Y hay otros presidentes de clubs que ni se les ve. Entiendo que aquí precisamente por esa cultura, por esa tradición que hay, pues tenemos que respetar esa opinión de la gente, pero puedo asegurar que Jorge concretamente como presidente está muy pendiente de la actividad del club, tenemos conversaciones todas las semanas tanto con él como con prácticamente todos los miembros del Consejo y están mucho más al día de lo que la gente se piensa. Y creo que están para cuando se les necesita y hay que estar agradecidos de contar con unos dueños que en este sentido están apoyando al club y le están dotando de una estabilidad económica que hasta ahora el equipo no tenía.

Cuando en septiembre 2022, nada más llegar la nueva propiedad, hablamos con Raúl Sanllehí su antecesor, dijo directamente que esta propiedad no iba a aguantar como la anterior ocho temporadas en Segunda sin subir. De momento, ya son tres temporadas sin hacerlo. ¿Sigue siendo esa la idea?

Sí, pero es que no vamos a aguantar en Segunda ese tiempo, yo creo que vamos a ascender antes y ese dilema no va a existir. Pero si la afición está preocupada si en caso de un descenso o de seguir el club en Segunda la actual propiedad no va a seguir… yo digo que el compromiso es total.

¿Hasta qué punto hubiera sido una tragedia económica o hubiera cambiado el paso a la propiedad si ese descenso a Primera RFEF hubiera llegado el año pasado?

Yo creo que hubiera sido una tragedia pública, social y un palo muy gordo del que recuperarnos emocionalmente. Gracias a a la estabilidad económica que tenemos hoy en día a nivel de ingresos creo que no se hubiera visto afectada y donde más reformas probablemente hubiéramos tenido es en la parte deportiva, allí habría que haber adecuado muchos contratos y condiciones. En ese sentido, hubiéramos salido reforzados de una mala situación para poder haber acometido un rebote lo antes posible.

¿El objetivo de la actual propiedad sigue siendo devolver al Zaragoza a su sitio natural, al lugar que por historia merece?

Sí, sí, ese es el objetivo claro, por el que se trabaja día a día. Eso es por lo que todos estamos aquí, por lo que todos estamos trabajando con ilusión, entusiasmo y pasión y que sabemos que va a llegar tarde o temprano.