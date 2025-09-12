La nueva realidad tras el mercado. El Real Zaragoza pierde valor

La profunda remodelación en el Real Zaragoza en el mercado de fichajes que finalizó el pasado 1 de septiembre ha traído una pérdida de valor de la plantilla desde el pasado 1 de junio hasta la actualidad que es la mayor en la etapa de la actual propiedad, de Real Z LLC, que arribó en mayo de 2022 y que ha vivido cuatro periodos estivales de fichajes, con un cambio en el último de ellos que ha sido el más amplio sin duda en esta etapa. Según Transfermarkt, la web de referencia del mercado y los fichajes, el valor de la plantilla zaragocista desde el 1 de junio, cuando era de 30,6 millones, hasta la actualidad, que es de 28,75, ha caído en 1,85 millones, un 6%, para ser la mayor pérdida en estos años.

El Real Zaragoza ha fichado en la última ventana de incorporaciones a 12 futbolistas (los metas Andrada y Adrián y los jugadores de campo Martín Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Tachi, Pomares, Paul Akouokou, Kenan Kodro, Valery, Sebas Moyano y Paulino), además de las subidas al primer equipo de Juan Sebastián, este tras su retorno del Alcorcón, y Marcos Cuenca y el regreso sin marcha posterior de Bakis. Mientras, con respecto a la plantilla que acabó la temporada pasada se han marchado 14 (Poussin, Femenías, Vital, Jair, Lluís López, Clemente, Nieto, Calero, Luna, Arriaga, Liso, Adu Ares, Aketxe y Alberto Marí), sin contar los jugadores que regresaron y volvieron a irse (Borge, Gori Gracia, Enrich o Vaquero). Un cambio, sin duda, importante en una plantilla que ha perdido peso en su valor de mercado.

Con todo, el Real Zaragoza sigue siendo el quinto equipo con mayor valoración de sus futbolistas, ya que esos 28,7 millones de la actualidad solo los superan el Racing (34,5) , el Deportivo (38,7), Las Palmas (41,45) y el Almería (47,9), mientras que el valor de mercado más bajo es el del Sanse, con 6,95, por los 9,05 del Andorra. El Huesca es decimoctavo con 12 millones. El Deportivo y el Málaga con una subida de valor del 65% (de 23,4 millones a 38,7) y del 25% (de 11,9 a 14,9) respectivamente, son los clubs que estando en Segunda más han incrementado su valor desde el 1 de junio, aunque en esa faceta son los recién ascendidos Cultural Leonesa (+106%), Ceuta (+104%) y Andorra (+42%) son lógicamente los que más suben y la mayor bajada es la de Las Palmas, con una pérdida del 41,45% de su valor.

El Zaragoza ha perdido más valor que en otros años con los nuevos propietarios. El 1 de septiembre de 2024 arrancó la temporada cayendo 1,15 millones en su plantilla con respecto al 1 de junio (de 33,5 millones a 32,35), mientras que en septiembre de 2023 había ganado 1,25 millones (de 29,4 a 30,65), por los 2,4 que subió en el verano de 2022, el primero con Real Z LLC, de 25,4 a 27,8.

Solo en esa primera temporada con el máximo accionista actual, el valor de mercado era más bajo que en estos momentos, teniendo en cuenta que esa valoración siempre ha estado entre las 8 más altas en esos tres cursos anteriores y lejos de la clasificación, decimoctavo en la 24-25, decimoquinto en la 23-24 y decimotercero en la 22-23, el mejor puesto por ahora del grupo liderado, al menos como cabeza visible, por Jorge Mas.

Mientras, en la actual plantilla el mayor valor de un jugador corresponde a Francho Serrano, con 3,5 millones en el mercado, por los 2 de Bazdar, Soberón, Valery y Keidi. En la actual Segunda, Yeremay (Deportivo, 15 millones), Mika Mármol (Las Palmas, 10) y Arribas (Almería, 8) ocupan el podio de valoración, en un ranking donde Francho es decimoquinto. El centrocampista, recién renovado hasta 2030, y Azón, con 3 millones cada uno, eran los jugadores más valiosos en el inicio del curso 24-25 en el Zaragoza, mientras que tanto en la 22-23 como en la 23-24 ese honor fue para Francés, con 4 millones, pero el central fue traspasado en el verano de 2024 por una cifra muy similar, de 3,5 más incentivos, al Girona.