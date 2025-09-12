Sinan Bakis se queda hasta enero

No saldrá Sinan Bakis del Real Zaragoza hasta enero, algo que el entorno del ariete ya asegura sin ambages y que la entidad blanquilla asume, porque el delantero turco, tras su frustrada salida al Vanspor de la Segunda otomana en el último día del mercado en España, el pasado 1 de septiembre, va a continuar unos meses más en el club aragonés. Llegó en el verano de 2023 como gran apuesta para el ataque tras una buena temporada en el Andorra y un currículum extenso en el futbol turco, en Países Bajos y en Alemania, y del Zaragoza se marchó cedido el curso pasado al Górnik Zabrze polaco, donde apenas pudo jugar.

"Es un jugador más de la plantilla que es verdad que ha tenido una situación inesperada. ¿Si va a salir antes de enero? Pues no lo sé. En principio no es la intención. Ahora mismo no estamos buscando por parte del club nada. Si llega algo, si llega alguna oferta...", aseguró el director general del Zaragoza, Fernando López a este diario. El jugador turco, tras no salir en el último día del mercado de verano, fue convocado por Gabi frente al Valladolid, pero no tuvo minutos y se quedó en el banquillo, en una posición en ataque en la que están ya Bazdar, ausente ante el conjunto pucelano por jugar con su selección y disponible el lunes ante el Albacete, Soberón, Dani Gómez y Kenan Kodro, que llegó en ese mismo último día de mercado en el que no salió Bakis, que con esa competencia va a tener muy difícil poder participar en esta media temporada hasta enero. El futbolista tiene contrato hasta junio próximo.

El problema es que ya cada vez hay menos mercados abiertos, el jueves acabó en Arabia Saudí y este viernes lo hace en Grecia, Rusia y Turquía, a donde el delantero estuvo a punto de regresar el último día del mercado y que es donde más acomodo puede tener. A partir de este sábado los clubs turcos pueden fichar futbolistas sin equipo pero no pueden jugar hasta enero. Sin embargo, Bakis se tuvo que volver a España tras haber viajado a su país después de que, según su versión, el Vanspor, de la Segunda División turca, cambiara las condiciones a última hora.

"Cuando me presentaron el contrato definitivo, descubrí que el club había modificado unilateralmente los términos acordados previamente. El presidente reaccionó de forma agresiva: me gritó, me presionó enormemente para que firmara el contrato y, finalmente, incluso me amenazó con consecuencias si me negaba», aseguró Bakis en un comunicado el 2 de septiembre. El presidente del equipo otomano, en cambio, aseguró que el todavía jugador zaragocista no había pasado el reconocimiento médico, aunque el punta hasta anunció que podía emprender acciones legales contra ese club. Y restan ya muy pocos mercados. En México, por ejemplo, el plazo habilitado para adquirir futbolistas expira este sábado, mientras que en Catar lo hace el 16. En Emiratos Árabes, por su parte, se puede fichar hasta el próximo 2 de octubre.

Bakis regresó de Turquía tras el permiso para fichar por el Vanspor el 2 de septiembre y, como aseguró el club, desde el 3 es uno más tras esa salida frustrada después de un verano en el que su salario se ha visto recortado a la mitad por una cláusula de su contrato de cesión al Górnik, de 700.000 euros a 350.000, al no jugar en la Ekstraklasa la mitad de los partidos, si bien desde la óptica del jugador esa cláusula no es legal al no haber estado disponible en la mayoría de los encuentros. Esa condición también ha sido un duro hándicap para su adiós.

Bakis, en su único año de zaragocista, jugó en 19 partidos y con 1.127 minutos en la 23-24, arrancando la Liga como fijo para Escribá y terminando sin minutos, con una lesión en la rodilla que le tuvo apartado desde noviembre hasta febrero, y sin goles, tanto en ese curso como en el que vivió en el Górnik, donde solo 14 partidos y 160 minutos de juego y después de que enero pasado intentara marcharse al Ankaragücü de su país para terminar la temporada allí. En la pretemporada solo participó en los primeros amistosos y no ha debutado aún en partido oficial en este curso

El Real Zaragoza lo inscribió antes de la segunda jornada, del partido frente al Andorra, pero era porque esperaba que se diera una salida mediante un acuerdo de traspaso que al final no llegó, ni con el Vanspor ni con ningún otro club para que el delantero se quedara en la rampa de salida y sin poder marcharse, algo que intentará al abrirse el mercado invernal. Y ahora va a estar unos meses más de zaragocista, que sin su salida hasta enero solo tiene una ficha libre, aunque desde el primer momento ya decidió que no iba a ir al mercado del paro a buscar más refuerzos.