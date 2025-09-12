Vuelve el derbi más añorado del baloncesto aragonés

Durante la década de los 80 y también en los 90, los partidos de baloncesto entre el Club Baloncesto Zaragoza y el Peñas Huesca lo paralizaban todo en ambas ciudades. La fiesta mayor que se vivía cuando llegaba el derbi convirtió la cita en un auténtico fenómeno social y en uno de los grandes clásicos del baloncesto nacional. Este sábado, muchos años después, el basket aragonés revive aquellas tardes mágicas con el reencuentro de CBZ y Peñas Lobe Huesca La Magia. La cita, eso sí, no será en aquel pabellón del Parque que tantos encuentros de este tipo albergó, sino en el Palacio de los Deportes de la capital oscense. El balón al aire, programado a las 20.15 horas, obligará a echar la vista atrás y recordar viejos tiempos.

Porque, durante las décadas de los años 80 y 90, este choque se convirtió en un auténtico fenómeno social y deportivo. Los pabellones se llenaban hasta la bandera, la intensidad se palpaba en cada jugada y el público disfrutaba de un derbi cargado de emoción, rivalidad y buen baloncesto. Ahora, tras muchos años, el duelo regresa con la misma ilusión y el recuerdo de aquella época dorada en la que Aragón vibraba con cada enfrentamiento entre zaragozanos y oscenses. Será el pistoletazo de salida a la primera competición oficial en esta Segunda FEB: la Copa España.

Se espera un pabellón lleno de aficionados de ambas ciudades que volverán a teñir las gradas de pasión y a revivir una rivalidad histórica que marcó a varias generaciones. Un regreso esperado que une tradición, rivalidad y la pasión por el baloncesto aragonés entre dos equipos que, encuadrados en el mismo grupo, también se verán las caras durante una temporada que se presenta apasionante.

El Peñas, que se quedó a las puertas del ascenso el curso pasado, afronta la campaña con una plantilla profundamente renovada ya que solo siguen tres jugadores del equipo que rozó subir. Por su parte, el CBZ también ha llevado a cabo una gran remodelación del plantel que conquistó el ansiado ascenso, lo que obliga a tirar de cautela a la hora de establecer objetivos, eso sí, sin descartar ninguno. De momento, y 23 temporadas después, este sábado hay fiesta. Vuelve el gran derbi del baloncesto aragonés. El primero de los que están por venir.