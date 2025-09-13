Andrés Temiño hará el saque de honor ante el Albacete

Como colofón a una semana mágica, con las dos medallas de oro, en categoría individual y mixta que se colgó en los mundiales de Corea del Sur el miércoles y el jueves pasados, el arquero Andrés Termiño hará el saque de honor en el partido del Real Zaragoza ante el Albacete el lunes y será reconocido por su reciente éxito mundial.

"Temiño, zaragozano y zaragocista, se ha proclamado esta misma semana campeón del mundo en la modalidad de tiro con arco recurvo masculino y mixto en el país asiático. A su vuelta a casa, a Zaragoza, el arquero protagonizará el saque de honor previo al partido de este lunes, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion", ha asegurado el club en sus medios oficiales.

Y es que tras conseguir el oro en la categoría mixta junto a Elia Canales el pasado miércoles, en menos de 24 horas volvió a hacer historia, esta vez en la disciplina individual, levantando su segundo otro tras vencer en la final al brasileño Marcus D’Almeida (6-5). Con estas dos preseas doradas, el aragonés es bicampeón mundial con tan solo 21 años y se confirma como una de las grandes esperanzas del tiro con arco español para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El arquero zaragozano, con la medalla de oro en individual. / RFETA

El camino de Temiño en la medalla individual no fue nada fácil para colgarse la presea dorada en su cuello. El aragonés se clasificó para las rondas finales con la segunda mejor puntuación tras superar a un tirador local, Kim Je Deok. En las rondas eliminatorias, Temiño arrolló en octavos al cubano Hugo Franco (7-1), y tanto en los cuartos como en las semis venció por 6-4 al chino Su Yu-Yang y al mexicano Matías Grande, respectivamente. Para acabar doblegando a D’Almeida en la gran final.

El arquero zaragozano tiene en su haber dos platas por equipos conseguidas en los Europeos de 2023 en Cracovia y el Mundial de 2024 y un bronce conseguido también en ese mismo campeonato