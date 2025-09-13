Gabi espanta los fantasmas. "No hay ansiedad, nerviosismo, agobio ni obsesión"

Sin ganar en los cuatro primeros partidos, con dos derrotas ante Sanse y Andorra y los empates contra el Castellón y el Valladolid, el Real Zaragoza llega el lunes al duelo ante el Albacete, su tercer partido en el Ibercaja Estadio, con la necesidad de ganar, pero Gabi se esfuerza en espantar fantasmas, en ahuyentar cualquier cosa que huela a urgencias y a precipitación. “Quiero ser protagonista, sabiendo que no hay ningún tipo de ansiedad, que el equipo está en buena dinámica aunque necesitemos evidentemente puntos, pero no hay ningún nerviosismo y vamos con la única idea de ganar”, sentenció con pocas dudas el entrenador, que no está de acuerdo en que el enemigo, que solo lleva un punto por los dos que tiene su equipo, se pueda aprovechar de la angustia local.

“El rival viene con más necesidades que nosotros, no hay agobio ni obsesión, aunque necesitamos ganar y el lunes es un buen día para hacerlo. El Albacete está debajo en la tabla y no se van a poder aprovechar de nada, tenemos la misma necesidad los dos”, reflejó el entrenador madrileño, que sabe que su equipo tiene que sumar los tres puntos en casa y que para hacerlo es vital no encajar goles, lo que no ha conseguido hasta el momento: “Me pongo un reto algo menor que es dejar la portería a cero, que todavía no lo hemos hecho y hay que mejorar ahí. Si, además de lograr eso, ganamos, será mucho mejor porque lo necesitamos y vamos a poner todo de nuestra parte para que llegue la primera victoria”.

Ese estreno en el casillero de triunfos también es vital para el ánimo de una afición que ha empezado frío en este curso, entre la rebaja a las expectativas con el ascenso y la novatada del comienzo en el nuevo escenario, en el Ibercaja Estadio, donde el Andorra logró el triunfo y el Valladolid sacó un punto: “Creo que la gente está enganchada al Zaragoza, estoy viendo un ambiente que me gusta mucho, dentro de la ilusión que tienen, ellos están con los pies en el suelo y ayudando al equipo. Lo que estoy viendo en el Zaragoza y en la ciudad me está gustando, a ver si el lunes lo transformamos en tres puntos”, espetó Gabi, deseoso que en el nuevo campo se vivan noches mágicas que tanto se recuerdan en La Romareda: “Estamos intentando entre todos que el ambiente se parezca lo máximo posible a esas grandes noches cuando toda la afición te alienta y te lleva en volandas, poco a poco nosotros tenemos que transmitir esa ilusión y con la victoria será mucho más fácil”.

El Real Zaragoza tuvo que esperar al tramo final del mercado de fichajes para hacer un buen número de refuerzos, hasta 5 de los 12 que selló arribaron en los últimos días, lo que casi obliga a tener paciencia en el engranaje del equipo, aunque el fútbol no entienda de eso. "Estoy muy contento con la plantilla, pero necesitamos tiempo porque esto no se construye de un día para otro. De los 12 fichajes, hasta 10 no pudieron hacer la pretemporada y eso nos va a llevar tiempo, las sensaciones son muy buenas y hay que traducirlas en puntos cuanto antes porque necesitamos ganar", dijo el preparador zaragocista, que pese al mal comienzo del rival también tuvo elogios para el enemigo: "Es un equipo muy peligroso, con mucho centro lateral, tiene dos de los futbolitas que más centros tiran de la Liga y tenemos que tener cuidado con ellos. Los jugadores que saque irán encaminados a hacerles daño".

En eso, lógicamente, no dio pistas, porque nunca lo hace, ni siquiera cuando se le preguntó si Saidu iba a ocupar plaza en el eje: "No tengo solo las dudas en el once sino también en los cambios para ganar el partido. Los cambios de calidad son los que te traen las victorias, ser un equipo competitivo en el minuto 1 y en el 90. Van por ahí los tiros, todos tienen ganas de jugar de salida, pero les hago ver que los primeros 60 minutos son igual de importantes que los últimos 30".