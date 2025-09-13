"Paul está al 40-50% de su nivel y sin hacer pretemporada"

Gabi esperó todo el verano a Paul Akouokou y no tardó nada en que participara en el Real Zaragoza ya que el golpe de Radovanovic al comienzo del partido ante el Valladolid le dio un sitio de inmediato en la medular y el costamarfileño demostró el nivel que puede ofrecer. "Paul es un jugador importante, por eso lo hemos traído. La idea el sábado pasado contra el Valladolid era ni llevarlo convocado, así que imaginaos cómo se puso el tema. No pudo ser, tuvo que venir y luego con la desgracia de Radovanovic en el minuto 3, opté por ponerlo y ya visteis el nivel que tiene. Creo que ahora está al 40-50% de ese nivel y sin hacer pretemporada. Solo con ver el partido que hizo sin esa pretemporada y con un día de entrenamiento, creo que habla por sí solo", aseveró el entrenador, que dejó claro sin decirlo que el centrocampista cedido por el Lyon va a ser fijo en su esquema inicial, empezando por el lunes ante el Albacete.

No fue sin embargo tan contundente con Esteban Andrada, el meta llegado también con el cierre del mercado y cedido por Rayados de Monterrey y que en teoría arriba con un rol de titular que de momento ante el Valladolid mantuvo Adrián, una decisión justificada en los pocos entrenamientos que llevaba el arquero argentino y que podría tener continuidad, manteniendo al portero balear, uno de los que más paradas hacen de la Liga. "Puede ser que llegue ese debut, pero tenemos en cuenta que Adrián lo viene haciendo bien. La competencia interna hace que nadie se relaje. Estoy muy contento con los dos, igual que con los canteranos, estoy muy tranquilo con el tema de la portería", dijo Gabi.

"A Dani Gómez le volví a dejar las cosas claras este verano y está poniendo todo de su parte para hacerlo bien. Yo no le he regalado nada, se ha ganado el lugar donde está y la calidad que tiene está saliendo a flote"

La apuesta del técnico en la delantera está siendo Dani Gómez, titular en tres de los cuatro primeros partidos, en todos menos frente al Castellón, y el ariete está respondiendo con goles: "El año pasado al llegar yo al equipo le dejé las cosas claras y no acabó de arrancar. Se las volví a dejar en este verano y está poniendo todo de su parte para hacerlo bien. Yo no le he regalado nada, se ha ganado el lugar donde está y la calidad que tiene está saliendo a flote, pero el trabajo va delante y está dando sus frutos".

Cuidar a Tachi y Tasende

El entrenador solo tiene la baja de Kosa, el único integrante de la enfermería, ya que Valery que no jugó ante el Valladolid por molestias está a disposición para este partido y Bazdar ha regresado bien de sus dos encuentros con Bosnia. Desde el jueves, Tachi, que se lesionó en el cuádriceps el 6 de agosto en Tarragona, y Tasende, que lo hizo ante el Andorra el 23 de agosto, con un edema óseo en la tiba, han ido trabajando con el grupo, aunque la previsión es no forzarlos. "La idea es que ellos dos estén cuanto antes, sabiendo que tanto Tachi como Tasende vienen de una lesión de un poco más de duración y hay que intentar cuidarlos, pero, salvo Kosa, están todos disponibles", refrendó el míster.