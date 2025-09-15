El 3 de 15 de Gabi, Palencia Caballero y el Real Zaragoza con poco fútbol y sin 'killer'

Hasta que Palencia Caballero pitó penalti en el minuto 29 de Pepe Sánchez y dos minutos después lo anuló tras ver la acción en la pantallita (típica pena máxima que el aficionado reclama si es a favor y rechaza si es en contra), al Real Zaragoza le había costado meterle la quinta marcha al partido. Con el Albacete metido en su campo, ordenado, el equipo aragonés estaba teniendo dificultades para que el balón corriera y para encontrar un agujero por el que colarse en la tela de araña visitante. La pelota no cogía velocidad, no había claridad y los espacios eran mínimos.

Con la decisión del colegiado de anular el penalti, el ambiente se enardeció y el Zaragoza se benefició. Con más corazón que cabeza y llevando el partido mucho más cerca del área de Raúl Lizoain, el conjunto aragonés meredeó el gol o, al menos, las zonas donde se cuecen los goles. Gabi le había dado la condición de titular a Kodro junto a Dani Gómez, su pareja preferida en este inicio de Liga. El bosnio dejó tres-cuatro acciones de calidad fuera del área que generaron ventajas con buenos controles y aperturas al espacio, ganando duelos aéreos o protegiendo el balón de espaldas para que el juego continuara de cara. Remates, eso sí, ninguno.

Todo lo que produjo el Real Zaragoza en la primera mitad fue a base de intensidad y excesivamente confuso en la región del campo donde más tranquilidad y calma hace falta para decidir correctamente. En el entorno del área o dentro de ella, el equipo de Gabi Fernández se ofuscó y no encontró soluciones. En las cuatro primeras jornadas, el Zaragoza había marcado tres veces. Las razones quedaron de manifiesto en los 49 minutos iniciales, lo que duró el acto inaugural del encuentro.

Buscando el gol, Gabi metió en el campo a Valery y Mario Soberón a falta de media hora. Luego, a Pau Sans y Juan Sebastián. Dani Gómez fue el más activo durante todo el encuentro, con acciones ofensivas notables en la fase de creación: el punta se pega bien el balón al pie, culebrea y produce. A la hora de la verdad le cuesta mucho. El gol estuvo ahí en el minuto 69, pero se esfumó por otra decisión de VAR: Saidu había tocado la pelota en fuera de juego antes de que, aparentemente, entrara en la portería después de un córner sacado en corto y prolongado al área. También lo intuyó Francho en dos oportunidades muy claras en la recta final del encuentro, pero golpeó el balón de manera defectuosa en ambas.

Al final, otro empate y tres puntos de 15 posibles. La victoria se resiste. Después de doce fichajes, a la plantilla le faltan dos cosas capitales en el fútbol: capacidad de generación de juego limpio con el balón y un killer. Gabi ha reclamado tiempo varias veces en los últimos días. Más vale que sea eso lo que le falta al Real Zaragoza. Porque de calidad no va sobrado.