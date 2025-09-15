Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»

Contento con el trabajo de sus jugadores, preocupado por no ganar y molesto, como poco, por las decisiones arbitrales, del VAR más bien, que condicionaron el empate final frente al Albacete. Así terminó el partido Gabi Fernández, intentando transmitir calma y, sobre todo, que la ansiedad no llegue a los futbolistas. «Cuando una decisión de VAR tarda 8 minutos y las imágenes no la demuestra, da cosas que pensar, y más cuando viene de un VAR que ya nos perjudicó bastante la temporada pasada. En la mano, si no es mano, deja a un jugador ante el portero. Que te llamen a verlo en el VAR te condiciona», indicó el madrileño sobre penalti que indicó Daniel Palencia y que luego rectificó a instancias del VAR con Ábalos Barrera.

Antes de comparecer en la sala de prensa, el técnico había sido aún más crítico en Aragón TV: «Hemos visto una mano clara y no nos han demostrado con las imágenes que era fuera de juego. Valoradlo vosotros. Es un problema del VAR, que está siempre la misma persona y habrá que analizar quién está», apuntó señalando a Ávalos Barrera. Cuestionado sobre si los protagonistas tienen claro qué es penalti, Gabi insistió. «Yo tengo muy claro cuándo es penalti. Si la mano está abajo y el balón no va a un compañero no lo es, pero el jugador hace por sacar la mano y si pasa el balón Sebas Moyano está para empujarla. No entiendo por qué no es penalti. Le he preguntado al árbitro y no me ha sabido explicar, dice que si está baja y no hay intencionalidad no es penalti, pero no ha sido así», explicó.

Tanto esa acción como la revisión del no gol de Saidu marcaron claramente otro partido en el que el Zaragoza no fue capaz de ganar. Sin embargo, Gabi sigue siendo positivo con lo que ve. «Todas las oportunidades son buenas para ganar. Es verdad que la situación en cuanto a la puntuación no es buena, pero como he dicho en los cuatro partidos anteriores, las sensaciones son buenas y no es una excusa. Hemos sido superiores al Albacete, con ocasiones claras y un arbitraje polémico y discutible, pero tenemos que seguir mejorando porque se ha visto que no nos da para ganar aun siendo superiores al rival», argumentó el técnico zaragocista.

Gabi elogió el partido de Francho, «dos de las ocasiones más claras las ha tenido él, ha sido el plan de partido que teníamos», explicó el cambio de Guti «por precaución» tras una molestia en la rodilla y reconoció que a su equipo le costó más en la segunda parte que en la primera. Además, aseguró que el vestuario está «jodido» porque «los chicos sufren, están haciendo un trabajo muy bueno todos los días, lo hacen muy bien y solo verles entrenar te genera ilusión, pero necesitamos ganar y si no ganamos no estamos contentos».

La siguiente parada es Ceuta, el domingo a las 14.00 horas. «Sería una liberación ganar cuanto antes porque así parece que te quitas una pesada losa de encima. Intento que esa ansiedad no llegue a los jugadores, quedármela toda para mí y que ellos se dediquen a jugar», explicó el técnico.