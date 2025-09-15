Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián seguirá bajo palos en un once con dos cambios

El Real Zaragoza no ha hecho oficial la lista de convocados para el choque ante el Albacete tras el entrenamiento de activación de este lunes por la mañana, pero en la citación de 24 jugadores, con un descarte antes del duelo, no está Radovanovic, que en el partido ante el Valladolid sufrió un fuerte golpe en la cabeza y se retiró al inicio del duelo, pasó la noche en observación en el hospital, pero pudo entrenar bien aunque de forma parcial en alguna sesión toda la semana. En el caso del zaguero serbio no hay parte médico ni confirmación del club de su baja.

Regresan Valery, tras las molestias que le dejaron fuera ante el cuadro pucelano, Bazdar, después de sus partidos con Bosnia, y entra por primera vez en una lista Tachi, que se lesionó ante el Nástic el 6 de agosto en el amistoso en Tarragona en el cuádriceps y que lleva solo tres sesiones con el grupo.

Además de Radovanovic, en la lista no están Bakis, por decisión técnica, Kosa, lesionado, y Tasende, que también ha empezado con el grupo en esta semana tras su lesión en la meseta tibial derecha el 23 de agosto ante el Andorra, y al que no se ha forzado para este duelo. La baja de Radovanovic sí ha hecho a Gabi incluir en la lista a Tachi, pero llega muy justo para jugar en el eje y Saidu será la pareja de Insua en el centro de la zaga.

El once zaragocista tendrá, en principio, dos novedades, con la entrada de Kenan Kodro por primera vez en el equipo en la punta de lanza del ataque lo que dejará fuera a Sebas Moyano, con Pau Sans y Paulino ocupando las alas y con Dani Gómez, máximo goleador del equipo con dos dianas, como pareja de Kodro. Mientras, Paul Akouokou estará en la medular junto a Guti en el otro cambio en un once, donde también Francho Serrano podría entrar por Juan Sebastián, aunque es menos probable, que estaría formado por Adrián; Juan Sebastián, Insua, Saidu, Pomares; Paul Akouokou, Guti; Paulino, Pau Sans; Kodro y Dani Gómez.

Gabi ha optado por mantener en el once a Adrián, aunque la llegada a la portería de Esteban Andrada es cuestión de muy poco tiempo, posiblemente el domingo ante el Ceuta. Además de Esteban Andrada y Francho, en el banquillo estarían el meta Obón, Aguerrigabiria, Tachi, Keidi Bare, Toni Moya, Sebas Moyano, Valery, Pinilla, Bazdar, Soberón y Cuenca, aunque antes del partido el técnico dará un descarte de esos 24 futbolistas que ya están concentrados.