Akouokou, la sensación del Real Zaragoza: el 'pulpo' Paul

Es, sin duda, una de las pocas noticias buenas que depara el nefasto inicio de temporada de un Real Zaragoza que, eso sí, va creciendo de la mano de Paul Akouokou, ese futbolista al que Txema Indias se entregó y al que estuvo esperando durante todo el verano. Sobre el mediocentro marfileño concibió el director deportivo un equipo en el que ya es capital a pesar de una larga inactividad provocada por un mes y medio trabajando en solitario ya que el Olympique de Lyon, el club al que pertenece, le apartó para dejarle claro que no contaba y, por tanto, debía salir.

No lo hizo hasta el último día del mercado para llevar la incertidumbre hasta el final. Por momentos, las dudas del jugador acerca de recalar en la Segunda española parecían alejar su incorporación, pero Indias y Gabi creyeron hasta el final. Incluso cuando el Granada emergió con fuerza en las últimas horas del mercado. Pero Akouokou mantuvo esa palabra que había dado al Zaragoza de que, en caso de recalar en Segunda, lo haría aquí.

Y apenas ha tardado un par de partidos en meterse en el bolsillo a un zaragocismo que asistió el lunes a un recital táctico de un futbolista seguro con el balón (solo dio 9 pases malos de 64 totales para una efectividad del 86%) y clave sin él. Su despliegue físico y capacidad en ayudas y coberturas le convertían en el pivote defensivo deseado sobre el que debía girar un equipo en el que Paul fue un pulpo al corte y la primera puntada sobre la que elaborar una confección que siempre mejoraba cuando el balón pasaba por sus botas.

Porque Akouokou posee esa virtud de hacer que lo difícil parezca fácil. Recibir, mirar y entregar. A la primera. O dos toques máximo. Y al compañero, que tampoco se destila en demasía en un Zaragoza demasiado errático e impreciso. Fútbol sencillo y aseado para regocijo de la grada y beneficio de una escuadra en la que la clarividencia del marfileño es gloria bendita.

Y eso que, como es lógico, Paul acaba fundido los partidos (jugó el encuentro completo frente al Albacete y solo se perdió los tres minutos iniciales ante el Valladolid, ya que sustituyó al lesionado Radovanovic apenas comenzado el choque). Los calambres sufridos al final del duelo ante el Albacete pusieron un nudo en la garganta de una afición que llegó a temerse lo peor cuando el mediocentro se iba al suelo en dos ocasiones. Pero Paul es bravo. Un tipo duro. Un guerrero valiente ganador de duelos que no hinca la rodilla. Y eso, por supuesto, ha acabado de encandilar a una afición que sabe perfectamente cuándo está ante un futbolista de enjundia. Y Paul Akouokou lo es.

«Paul está al 40 % o al 50 % sin hacer pretemporada, eso lo dice todo. Es un jugador muy importante y por eso lo hemos traído», expuso Gabi antes del encuentro ante el Albacete para revelar la trascendencia del africano en un Zaragoza en el que ya es el jefe. «Tenía otras propuestas y había que meditar, pero estoy feliz de estar aquí», declaró el futbolista en su presentación. Bienvenido sea.