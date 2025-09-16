Nayim hará el saque de honor en el próximo partido entre Ceuta y Zaragoza

Mohamed Alí Amar 'Nayim' efectuará este domingo el saque de honor del encuentro de la sexta jornada de La Liga Hypermotion en el que el Ceuta recibirá al Zaragoza, al coincidir con el año en el que se conmemora el 30º aniversario del gol logrado por este exfutbolista nacido en la ciudad autónoma que supuso la victoria del Zaragoza en la final de la Recopa de Europa ante el Arsenal, que llegó un 10 de mayo de 1995 durante la prórroga del partido que se jugaba en el Parque de los Príncipes de París y que deshizo el empate a uno que reflejaba el marcador.

Este homenaje coincide con el primer encuentro oficial en liga que disputarán el Ceuta y el conjunto zaragozano, por lo que el presidente del club local, Luhay Hamido, ha querido tener este gesto, que se llevará a cabo en el estadio Alfonso Murube en los prolegómenos del partido, fijado para las 14.00 horas.