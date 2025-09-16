Así cambió de opinión el árbitro del Zaragoza-Albacete tras señalar el penalti: "Me parecía que sacaba la mano, pero la lleva dirección al suelo"
El audio de la conversación recoge cómo Palencia Caballero cambia de opinión a sugerencia de Ávalos Barrera tras haber señalado penalti favorable al Zaragoza. "En mi opinión, la mano está pegada", trasladó el colegiado de la sala VOR al árbitro de campo
"Te recomiendo una potencial cancelación. En mi opinión, la mano está pegada en posición natural". Así sugirió Ávalos Barrera, árbitro del VAR del partido que enfrentó el lunes al Real Zaragoza con el Albacete, a Palencia Caballero, colegiado de campo, que revisara su decisión de decretar penalti a favor del conjunto aragonés por mano de Sánchez en la primera parte de la contienda.
La sugerencia llevó a Palencia al visionado de la jugada para, posteriormente, cambiar de opinión y anular la pena máxima para indignación de los aragoneses. "Oído, estoy de acuerdo. Me parece que estaba pegada y la sacaba, pero la lleva dirección al suelo", expone el árbitro de campo antes de anunciar la anulación del penalti.
El audio, publicado por la Federación Española de Fútbol, refleja la conversación entre la sala VOR y el campo. Posteriormente, el VAR volvería a ser clave para dejar sin gol al Zaragoza tras un remate de Insua que pega en Saidu antes de, supuestamente, rebasar por completo la línea de gol. El tanto no subió al marcador al considerar que el central del Zaragoza estaba en fuera de juego por centímetros.
