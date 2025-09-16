El Real Zaragoza firma el peor arranque de su historia en Segunda

Los tres puntos sobre 15 posibles que suma el Real Zaragoza suponen ya el peor arranque de la historia del club en Segunda División. Tres empates, dos derrotas y ni una sola victoria abocan al equipo aragonés a la zona de descenso a Primera RFEF y seguir escribiendo páginas en la crónica negra de la fase actual de su larga existencia tras más de 90 años de vida.

Solo en seis ocasiones anteriores, el Zaragoza había sumado menos puntos a estas alturas, pero todas ellas en Primera División. En Segunda no hay peor comienzo que el actual, con apenas tres goles a favor y una indefinición absoluta acerca del plan a seguir o el manual de estilo a aplicar.

Los 3 puntos actuales solo suponen una mejor cosecha que los 2 sumados en las campañas 2010-11, 93-94 o 70-71, o el punto que se había logrado tras las cinco primeras jornadas de la 90-91 y la 42-43. El peor arranque liguero de la historia del club se remonta a la temporada 52-53, cuando fue incapaz de puntuar y contó esos cinco encuentros por derrotas.

Hasta el lunes, el Zaragoza había igualado el peor arranque tras el último descenso. En la 12-13 y la 22-23 también había logrado solo dos puntos de los 12 primeros puestos en disputa. Sin embargo, en ambas ocasiones fue capaz de acabar con la mala racha en la quinta jornada y conseguir la primera victoria del curso. No fue el caso esta vez, ya que el Zaragoza tampoco logró ganar a la quinta y sumó su tercer empate consecutivo tras haber empezado la campaña con dos derrotas seguidas.

Es pronto, sí, pero el Zaragoza no chuta. Ni en las peores previsiones figuraba la posibilidad de que el conjunto aragonés no fuera capaz de ganar uno de los encuentros ante rivales asequibles. El calendario emparejó al cuadro blanquillo con dos recién ascendidos (Real Sociedad B y Andorra), dos equipos llamados a luchar por la salvación (Castellón y Albacete) y otro de la zona noble, pero en casa (Valladolid). El Castellón, por cierto, ha destituido a su entrenador tras acumular solo dos puntos, uno más que el Zaragoza.

Gabi no da con la tecla. El madrileño reclama paciencia mientras pone el grito en el cielo contra Ávalos Barrera (sin nombrarlo) por su actuación en el VAR el pasado lunes. Pero la realidad es que, más allá de polémicas arbitrales, el Zaragoza no le gana a nadie.Y eso también figura en el debe de Gabi, que solo ha ganado cuatro de los 16 encuentros que ha dirigido al equipo entre la actual campaña y la anterior.

Ese 25% de triunfos del entrenador blanquillo suponen un pesado lastre del que convendría desprenderse cuanto antes. "Hay que ganar mañana y seguir trabajando. Cuanto antes ganemos será una liberación y se trabajará mejor. Si no es mañana, llegará el siguiente, no os preocupéis", dijo el preparador zaragocista en la previa del duelo ante el Valladolid. Prometió entonces que la victoria llegaría en alguno de los dos partidos consecutivos en casa frente al cuadro pucelano y al Albacete, pero no ha sido así y el Zaragoza ya es uno de los cuatro únicos equipos de Segunda que aún no sabe lo que es ganar. Castellón, Granada y Albacete le acompañan en tan dudoso honor. Todos ellos ocupan ahora las posiciones de condena a la categoría de bronce del fútbol español.

Al cuadro aragonés, parece claro, se le ha olvidado ganar. No lo hace desde hace casi cuatro meses, cuando finiquitó la permanencia ante el Deportivo (1-0) en la despedida a La Romareda y, supuestamente, a la angustia tras una de las peores temporadas en la historia del club. Sin embargo, desde aquel 25 de mayo en la que el zaragocismo respiró aliviado, el Zaragoza no ha vuelto a ganar y se ha instalado en un pozo del que sigue sin saber salir.