Antiviolencia impone 60.000 euros de multa a un Ligallo que tenía prohibido el acceso al estadio
Las propuestas de sanción alcanzan a 25 miembros de este grupo
El Periódico de Aragón
La Comisión Antiviolencia ha aprobado una batería de propuestas de sanción contra aficionados vinculados al grupo ultra Ligallo del Real Zaragoza tras unos expedientes que emanan del trabajo realizado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, a través de un nuevo grupo dedicado a la persecución del radicalismo en el deporte.
Los agentes emitieron informes sobre 25 seguidores presuntamente vinculados a Ligallo. La Comisión Antiviolencia ha acordado propuestas de sanción para ellos por exhibición de bengalas y otros comportamientos contrarios a la ley en los partidos del Zaragoza contra el Deportivo de la Coruña y el Huesca de la pasada campaña. Las multas oscilan entre los 1.500 y los 60.000 euros (la mayor cantidad corresponde a un aficionado sobre el que pesaba una prohibición de entrada en los estadios).
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián sigue bajo palos en un once con tres cambios
- El Real Zaragoza pone corazón, pero no fútbol ante el Albacete y sigue sin ganar (0-0)
- El fichaje fetiche de Paul Akouokou y el planeta en torno al que orbitará el Real Zaragoza
- Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: 'Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco