La falta de gol del Zaragoza. El equipo no chuta

El Real Zaragoza no chuta. Carbura poco el conjunto aragonés, al que no le da para ganar un partido y que se ha quedado sin marcar en dos de los cinco encuentros disputados hasta ahora. De hecho, los tres únicos tantos convertidos le convierten en el menos realizador de la categoría. Solo el Granada (4) se acerca al paupérrimo registro ofensivo de un Zaragoza lastrado por su falta de pegada cuando parecía su mejor cualidad.

Es capaz este equipo de cambiar las tornas en un periquete. Cuando todo apuntaba a la defensa como línea más frágil, el Zaragoza consigue mejorar hasta el punto de dejar, por primera vez, su portería a cero. En ese sentido, la aportación de Paul Akouokou desde el pivote se antoja esencial. Pero esa solvencia en retaguardia, por supuesto, no viene acompañada por acierto arriba. De hecho, el Zaragoza apenas ha tirado entre los tres palos en cinco ocasiones entre los tres últimos encuentros. Solo una lo hizo el lunes frente al Albacete y dos veces remató ante el Valladolid y en Castellón para completar un pobre bagaje ofensivo que le ha anclado a la parte más baja de la tabla y, por consiguiente, a la zona de descenso.

Esos tres tantos suponen una de las peores marcas a estas alturas de toda la historia del club. Solo fue peor en otras dos ocasiones anteriores, ambas con el equipo en Primera División (en la 11-12 y en la 90-91). En Segunda hay varias campañas en las que también se marcaron solo tres goles tras las cinco primeras jornadas (21-22 o 22-23, entre ellas) pero nunca se firmaron menos.

Además, casi todas las dianas conseguidas por los aragoneses han llegado merced a un grave error defensivo del rival. La presión arriba de Dani Gómez ante el Valladolid y de Bazdar contra el Andorra propiciaron un robo de balón posteriormente traducido en gol por parte de los dos delanteros. En Castellón, por su parte, el propio Gómez aprovechó una entrega de Radovanovic que buscaba a Pau Sans para encontrar el balón y superar al meta local y conseguir la igualada.

La cuestión es que al Zaragoza le está costando generar y llegar con claridad. Y, cuando lo hace, carece de último pase o de calidad en la definición. Así sucedió el lunes en un par de ocasiones claras malogradas por Francho en la segunda parte o por Dani Gómez en ambos periodos del duelo.

Y esa falta de gol lastra a un Zaragoza que tan solo ha sido capaz de ir por delante en el marcador durante tres minutos. Ese fue el tiempo que pasó desde que Dani Gómez marcó el 1-0 ante el Valladolid hasta que el cuadro pucelano volvió a nivelar la contienda por mediación de Meseguer, que previamente había fallado en el tanto zaragocista. A remolque fue en Anoeta frente al filial de la Real y también en casa contra el Andorra. También en Castellón, donde, al menos, fue capaz de sumar un punto, el primero del curso.

No chuta el Zaragoza no. Y cuando lo hace, tira mal. Aquel arsenal compuesto por Bazdar, Soberón, Dani Gómez, Kodro, Moyano, Paulino, Valery o Pau Sans que tan buena pinta tenía, no luce, en gran medida, porque el Zaragoza de Gabi, seguramente, todavía no tiene claro a qué juega o a lo que pretende jugar.