El Real Zaragoza aborda ya la compra de Saidu

Yussif Saidu está a punto de convertirse en jugador en propiedad del Real Zaragoza. El club aborda ya la adquisición del futbolista y planea acometer de forma inminente el pago de los 150.000 euros establecidos en la opción de compra de su cesión desde la academia ghanesa Dansoman Wise.

De hecho, el Zaragoza ultima ya los detalles del futuro contrato con Saidu, que firmará un vínculo de larga duración, en principio hasta 2030, con un considerable aumento tanto de su ficha actual (percibe el salario mínimo) como de una cláusula de rescisión que hace tiempo dejó de estar fijada en medio millón de euros.

De este modo, Saidu, sin duda una de las mejores noticias del Zaragoza en este tramo inicial de la temporada, será, en las próximas horas, jugador en propiedad del club aragonés, al que la gran progresión del africano y sus elevadas prestaciones incluso en un puesto, el de central, en el que no había jugado hasta la pasada pretemporada, han obligado a acelerar una operación que tenía pensado acometer sin prisa, ya que dispone hasta el 30 de junio para desembolsar esa cantidad establecida en la opción de compra.

Pero el Zaragoza no quiere esperar más. El rendimiento de Saidu, de apenas 20 años, ya ha llamado la atención de varios clubs y, de hecho, el Santos brasileño y otro equipo español ya estuvieron a punto de hacerse con el jugador, cuyo deseo de cumplir una tercera campaña (todas cedido) en el Zaragoza fue clave para su continuidad en tierras aragonesas.

Ahora, Saidu está a punto de cumplir su deseo de pasar a ser propiedad en exclusiva de un Zaragoza que, de este modo, se asegura a un furbolista que ha conquistado a Gabi, con el que ha sido titular los tres úitimos partidos, y al zaraogocismo en pleno.