El jugador zaragozano Adrián Liso estará en el Mundial sub-20 de Chile, que se disputa entre el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, fecha de la final, tras haber sido incluido por Paco Gallardo en la lista definitiva. El extremo, que está cedido en el Getafe por el Real Zaragoza, con una opción de compra unilateral y voluntaria para el cuadro azulón de tres millones por el 50% del pase, está siendo fijo para Pepe Bordalás y una de las sensaciones de este inicio de curso en Primera, jugando de referencia en ataque, con tres goles en 4 partidos, todos de titular, una cifra que solo supera el madridista Mbappé.

Liso tiene contrato en el Zaragoza hasta 2029 y si el Getafe adquiere su pase antes de junio próximo, lo que cada vez es más probable dado su inicio de Liga y la revalorización que va a suponer este Mundial, pasará a firmar como jugador del conjunto madrileño hasta 2030. Su cesión fue parte del acuerdo entre Getafe y Zaragoza para la llegada en marzo de Gabi al banquillo zaragocista.

Paco Gallardo, seleccionador español sub-20, dio una lista en la que aparecen seis jugadores de clubs de Primera División, Liso entre ellos, e Iker Bravo como único futbolista que juega en el extranjero con permiso de su club para participar. El Udinese italiano, permitió a Iker Bravo, con pasado en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid, participar en el Mundial sub-20.

Los convocados están llamados el lunes para viajar a Chile. España debutará en el Mundial sub-20 el 28 de septiembre (22 horas CEST, -2 GMT) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Mismo estadio en el que se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos; ambos a la misma hora que el encuentro de debut, las 22:00. Un torneo al que España viajará con el objetivo de sumar su segundo título, tras el logrado en 1999.

La lista de convocados

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Fortea (Real Madrid), Diego Aguado (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Cuenca (Barcelona), Pau Navarro (Villarreal), Julio Díaz (Atlético).

Centrocampistas: Cristian David (Real Madrid), Thiago Pitarch (Real Madrid), Mendoza (Elche), Izan Merino (Málaga), Rayane (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander).

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese/ITA), David Mella (Deportivo de La Coruña), Joel Roca (Girona).