Amazon Web Services (AWS) y el Real Zaragoza han anunciado este jueves su alianza estratégica para los próximos tres años, en la que la que la multinacional se convierte en socio tecnológico oficial y proveedor preferente de servicios en la nube del club.

El Real Zaragoza llevará a cabo una completa transformación digital de sus operaciones impulsada por la tecnología en la nube de AWS. La colaboración incluye planes para modernizar las instalaciones deportivas con tecnología inteligente, sistemas avanzados de análisis de datos deportivos, y experiencias innovadoras.

Amazon no solo colaborará en el ámbito tecnológico, sino que también patrocinará al primer equipo, la cantera y equipos juveniles, así como las divisiones de fútbol femenino y los conjuntos de Ligas Genuine ayudando a crear vías más inclusivas en el fútbol, apoyando con programas para jóvenes deportistas, mujeres, y personas con discapacidad (el patrocinador principal del primer equipo y el Aragón es el grupo Saphir, con Caravan, pero esta empresa cede la publicidad principal en las camisetas de la cantera masculinam desde juveniles a alevines. y femenina, así como la Liga Genuine).

Uno de los jugadores de la Liga Genuine, con la camiseta con Amazon. / REAL ZARAGOZA

La colaboración con AWS tiene como objetivo unir a toda la comunidad a través de experiencias deportivas impulsadas por Amazon, incluyendo torneos regionales, jornadas de días comunitarios e iniciativas innovadoras de participación de los aficionados y familias.

"Hoy el Real Zaragoza inicia junto a AWS una alianza histórica que marcará un antes y un después en la transformación del club. Damos la bienvenida a una de las compañías más influyentes del mundo a la familia zaragocista, en un momento clave para nuestro futuro. Con Amazon impulsaremos proyectos de innovación tecnológica, sostenibilidad e impacto social en Aragón, reafirmando nuestro compromiso con la comunidad y con el papel del club como agente social”, declaró Fernando López, director general del Real Zaragoza.

Además y con la misma duración en el contrato de patricinio, la SD Huesca y Amazon Web Services (AWS) han sellado una nueva alianza estratégica para los próximos tres años, convirtiéndose en su socio tecnológico oficial y proveedor preferente de servicios en la nube. Del mismo modo, Amazon tendrá presencia en el Huesca como patrocinador en el primer equipo, la cantera y toda el área de fútbol femenino, además del equipo de LaLiga Genuine, ayudando a crear vías más inclusivas en el fútbol, apoyando con programas para jugadores más jóvenes, deportistas femeninas y personas con discapacidad.