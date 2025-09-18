El gran hándicap del Real Zaragoza de Gabi. La ventaja como una quimera

Desde su llegada a mitad de marzo pasado con la misión de salvar al Real Zaragoza del descenso, Gabi ha tenido muy pocos momentos en los que ha podido mirar al marcador con tranquilidad sabiéndose en ventaja. De hecho, en 16 partidos entre la temporada pasada, en los 11 duelos que cerraron la continuidad en la categoría de plata, con 15 puntos para lograr el objetivo, y los cinco en la actual, donde firma un pírrico balance de tres puntos de 15 posibles en cinco duelos, el entrenador madrileño solo ha tenido a su Zaragoza por delante en 147 minutos de los 1.440 que suma como técnico blanquillo. Es decir, el 10,2% de los minutos.

En la actual temporada esa posición ventajosa se limita a los tres minutos con el Valladolid, entre el 60 pasado y el 63, que fueron desde el gol de Dani Gómez en el Ibercaja Estadio y el de Meseguer para firmar las tablas definitivas. Ni en las derrotas ante el Sanse, con gol de Ochieng en el 35, y el Andorra, que llegó a ponerse 0-3 en el marcador hasta que Bazdar acortó distancias, ni en las tablas en Castellón, cuando Dani Gómez niveló a falta de 4 minutos el tanto de Cipenga antes de llegar a la hora del pleito, ni en el empate sin dianas frente al Alba, el Zaragoza ha sabido lo que es ponerse por delante.

Un mal ya heredado

El mal, en todo caso, es heredado. En seis de los 11 partidos con Gabi de la temporada pasada no supo dar primero y tuvo que ir a remolque en no pocas ocasiones. Le sucedió en las tablas ante el Córdoba y el Eibar, en las que Soberón y Poussin salvaron un punto sobre la bocina, y en las derrotas contra el Racing de Santander, Levante, Oviedo y Castellón, las cuatro fuera de casa, donde ahora el Zaragoza tiene dos citas seguidas, contra el Ceuta y el Mirandés, en el caso del equipo jabato en Vitoria, por las obras de remodelación que está teniendo en Anduva.

Así, en la temporada pasada, el Zaragoza de Gabi solo fue por delante en cinco partidos. Ante el Mirandés desde que Jair cabeceó en el 78 un balón en un córner que supuso el trasvase de oxígeno más vital el curso pasado, en los nueve minutos, desde el 49 con el gol de Arriaga hasta el empate de Kortajarena en el 58 en el derbi con el Huesca, prácticamente todo el partido en A Malata al anotar Guti en el primer minuto en la victoria contra el Racing de Ferrol, el último suspiro con la diana de Dani Gómez agotada casi la prolongación ante el Cartagena en La Romareda y, finalmente, algo más de media hora desde que Patiño en propia meta dio la ventaja en el partido ante el Deportivo que supuso la victoria que selló la permanencia matemática de la agónica Liga pasada.

Esa poca capacidad de dar primero ante la gran mayoría de los rivales, en concreto solo en 5 partidos de los 16 con Gabi, ya que el Cartagena se adelantó hasta por dos veces antes del gol postrero de Dani Gómez, refleja que al equipo dirigido por el madrileño le cuesta meterse en los encuentros y muchas veces reacciona a impulsos y siempre en el tramo final.

Una hora ‘tirada’

Una estadística que refrenda eso es la de los goles por los tramos de los partidos y el Zaragoza es el único equipo de la actual Segunda que no ha sido capaz de marcar en la primera hora de los encuentros en lo que va de temporada. El tanto más madrugador es el que anotó Dani Gómez pasado el minuto 60 ante el Valladolid, mientras que Bazdar lo hizo en el 78 para acortar distancias frente al Andorra y el delantero madrileño selló el empate en el Skyfi Castalia cuando el reloj se aproximaba ya al minuto 9o. En concreto, en el 86.

Así, ese dato es terrible si se compara con el de otros equipos de Segunda. El Racing de Santander ha logrado 8 de sus 15 goles en la primera hora de los partidos, mientras que el Almería, el Burgos y la Real Sociedad B han hecho 6 antes de que las manecillas del reloj lleguen a la hora de partido y el Zaragoza tenga a bien empezar a utilizar su pólvora en esta temporada. El Ceuta, próximo rival , ha hecho 5 de sus 6 goles antes del 60. Ningún otro equipo de Segunda tira tanto tiempo de sus partidos como el de Gabi, ya que el Huesca ha metido solo 2 de sus 6 dianas en ese tramo y 3 llevan Granada, Mirandés, Córdoba y Cádiz.