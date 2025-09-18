Guti y Soberón se ejercitan al margen y apuran los plazos para llegar a Ceuta
El canterano, con molestias en la rodilla, y el punta, con una sobrecarga, trabajan con un plan específico para que puedan jugar el domingo
El Real Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que tras dos días de trabajo de readaptación de los titulares ante el Albacete ya se les ha visto por el césped, a todos menos a Guti, que acabó con molestias en la rodilla derecha, con la articulación inflamada en ese partido, y pidió el cambio al descanso.
Con el canterano hay optimismo y se espera que pueda estar en Ceuta el domingo, aunque eso tendrá que ir con la evolución de ese dolor, mientras que Soberón, que también arrastra molestias, en este caso por una sobrecarga, se ha ejercitado al margen y también se intentará que llegue a ese choque, probándose con el resto en la sesión de este viernes, aunque el ariete cántabro no está siendo titular en estos momentos.
Mientras, Tasende, al que Gabi no quiso forzar ante el Albacete por la lesión en la meseta tibial derecha que sufrió frente al Andorra el 23 de agosto, y Radovanovic, que no fue citado por precaución al mantener dolores de cabea tras el golpe sufrido frente al Valladolid, se han ejercitado en un grupo en el que sigue al margen Kosa, lesionado en el menisco externo desde el pasado 31 de julio y del que fue operado el 1 de agosto.
Mientras, del Deportivo Aragón han estado el meta Obón, el centrocampista, y central en los dos últimos partidos con el primer equipo, Saidu y el mediapunta Hugo Pinilla.
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián sigue bajo palos en un once con tres cambios
- El Real Zaragoza pone corazón, pero no fútbol ante el Albacete y sigue sin ganar (0-0)
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- El Real Zaragoza aborda ya la compra de Saidu
- Romaric: 'Paul es un acierto, puede ser diferencial en Segunda