Pomares apela a la burbuja. "Ni miro la clasificación ahora, me da igual"

No es Carlos Pomares de los futbolistas que recurren a los tópicos a la hora de analizar al equipo o a sí mismo. De verbo fluido y de hablar pausado, el lateral valenciano, titular en 4 partidos y que no jugó en Castellón por sanción, ha restado importancia al mal comienzo del Real Zaragoza, ha negado que el equipo ataque mal por encima de lo que digan las cifras goleadoras, bajas, muy bajas, y ha analizado las decisiones arbitrales, asegurando que "es difícil arbitrar y en una temporada te toca de todo", y del VAR ante el Albacete, para afirmar que "no podemos utilizarlo de excusa, hay que estar a lo nuestro, a corregir y a mejorar y no creer que lo que nos pasa es por ellos".

Lo que le pasa al Zaragoza es que no ha ganado solo suma 3 puntos de 15, lo que empieza a ser una invitación a generar nervios y dudas. "Ahora es más importante que nunca generar una microburbuja en el vestuario, centrarnos en trabajar y en dar lo que nos piden los compañeros y el mister y en no volverte loco si los resultados no llegan. La clasificación es anecdótica, hay que sumar puntos, claro está, pero de esa burbuja del vestuario no nos pueden sacar, hacernos fuertes ahí y ser una familia. Si la burbuja comienza a tener agujeros será un problema", aseguró el defensa, que sabe que el equipo necesita sumar cuanto antes esa primera victoria, "pero esa necesidad de ganar va más hacia lo interno que a la clasificación, es fundamental para alimentar esa burbuja, que digamos que hacemos las cosas bien y además ganamos. Yo es que ni miro la clasificación ahora, me da igual. Da igual cómo empieces, lo que cuenta es cómo acabas en la jornada 42 y lo que haces entre medio. Cuanto más regular seas, mejor. Eso es lo que tenemos que entender todos", selló.

Y para Pomares el Zaragoza está haciendo muchas cosas bien, porque "obviamente en la mayoría de los partdos fuimos superiores y llevamos al rival a su campo y sufrió allí. No hemos sido capaces de materializar eso, pero no podemos volvernos locos y pensar en que esto es una debacle, porque esto solo es el principio. Si nos quedamos solo en los resultados ya se querría cambiar de entrenador y jugadores cada 5 jornadas, y eso no da estabilidad a un proyecto. Tenemos que pararnos a pensar y saber cómo estamos a nivel de juego, prefiero tener esa sensación de progresar que ganar porque se nos aparezca la Virgen. Las buenas sensaciones nos llevarán a buenos resultados".

Esas buenas sensaciones que ve Pomares ya han permtido dejar la portería a cero ante el Albacete, pero el equipo sigue muy escaso de fútbol y de gol. "Para mí estar bien a nivel ofensivo es generar ocasiones y eso está pasando, falta que cruce la línea el balón, aunque no anemos no quiere decir que estemos mal en ataque", refrendó el defensa, que tiene claro que la idea el domingo en Ceuta es lograr esa primera victoria, pero avisa: "Es otro recién ascendido y puedes pensar que llegas, viajas, juegas y ganas. Conozco bien a su míster (José Juan Romero), sé cómo trabaja y para ganar allí nos va a tocar picar mucha piedra. Y a gusto además, será muy complicado, ya qu tienen varios mecanismos muy asimilados. Vamos con la idea de ganar, dominar y jugar lo máximo posible en campo contrario", reflejó.

Sin estar al 100% en lo físico

El futbolista pidió el cambio ante el Albacete al estar fundido y no ha empezado al mejor nivel físico en la temporada, porque "no vengo de una pretemporada al uso, la llegada fue apresurada y eso hace que no esté al 100%, pero mi sensación es que voy a más y me quedo con eso", señaló Pomares, central ante el Sanse y el Andorra, en las dos primeras jornadas y lateral izquierdo, su posición natural, en las dos úlimas. "Soy muy adaptable porque entiendo bien lo táctico. He jugado en Segunda también de mediocentro y hasta de extremo. Si tengo que volver a estar en el centro de la defensa no hay ningún problema, no es una posición incómoda para mí".

Mientras, sobre la actuación del VAR ante el Albacete y en particular con la mano del penalti señalado por el colegiado Daniel Palencia y corregido tras ser llamado por Ávalos Barrera, el jugador aseguró que "las manos son un poco incógnita, porque hay muchas cosas que pueden pasar antes de que el balón dé al jugador ahí y están a interpretación del árbitro. Y cada uno tenemos nuestra interpretación, por eso hay tanto error en esas jugadas, porque son complicadas y no sabría responder cuándo es mano, pero los árbitros tampoco, seguro que a ellos les gustaría que en esa acción hubiera algo definitivo y universal, pero no es así".