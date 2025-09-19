El Real Zaragoza es uno de los clubs que tienen el límite salarial excedido

El Real Zaragoza es uno de los clubs de Segunda que han acabado el mercado de fichajes de verano y que empiezan la temporada con el límite salarial excedido, tal y como ha publicado este viernes LaLiga. El límite zaragocista se queda en 11,301 millones, para ser el décimo de Segunda, pero el real, el que tendrá después del mercado de fichajes de enero, tras la ventana invernal, superará de forma clara los 12 millones y será el más alto de su historia, teniendo en cuenta en enero pasado fue de 11,84 y, a principio de la temporada 24-25, se quedó en 11,78, los más elevados hasta ahora.

El Zaragoza comenzó el verano con la mayoría del límite "comprometido", como aseguró Fernando López en una entrevista a este diario (Gabi lo cifró el 90%) por los compromisos contractuales que arrastraba la entidad, lo que ha llevado a ese exceso hasta que entraran los ingresos previstos. El club aragonés es ahora mismo el décimo en esa tabla de límites salariales, aunque es una posición ficticia, puesto que sus posibilidades han sido mayores, también las de otros clubs, como por ejemplo el Almería, que figura con 3,396 de saldo y que tendrá que regularizar a lo largo de la temporada, lo mismo que el Granada, otro de los excedidos, que solo tiene 4,29.

Por encima del Zaragoza están el Leganés, con 14,77 millones, Las Palmas, con 13,37, el Valladolid, con 12,16, los tres recién descendidos, que también han tenido más capacidad con la ayuda al descenso y que se han acogido a la norma de los contratos que provienen de Primera. Además, el Racing (12,107), el Málaga (11,71), el Huesca (11,53), el Sporting y el Deportivo (11,49) y el Castellón (11,334) están por delante del club aragonés. Especialmente significativo es el ascenso del Huesca, que la temporada pasada estuvo en 5 millones (2,5 oficial, ya que estaba excedido), que ha subido un 350% y es el sexto más alto, gracias a la venta de El Alcoraz y a los numerosos patrocinios que ha suscrito.

Límites salariales de Primera y Segunda. / LaLiga

La explicación de este desfase en el Zaragoza está en que el club no ha cumplido los objetivos fijados en traspasos, donde se hace la media de las tres campañas anteriores y, si no se alcanza, tiene que completar esa cifra con otros ingresos, teniendo en cuenta que los que computan en el límite son los de abonos, donde la merma ha sido importante por el paso al Ibercaja Estadio al ser solo 18.352 abonados con derecho a asiento (otros 4.665 han pagado una cantidad menor por conservar su sitio), retransmisiones televisivas, aportaciones de capital de los propietarios y ventas de jugadores.

En los tres veranos anteriores el Zaragoza ha traspasdo, en cifra globales e incluyendo todas las variables, a Chavarría al Rayo, por tres millones, más los 250.000 euros de objetivos cumplidos la emporada pasada en el club vallecano, Francés, al Girona, por 3,5 más variables, Azón, al Como 1907, por 2, Maikel Mesa al Tenerife por casi 500.000 y a Jairo Quinteros al Bolívar por 30.000 dólares. La media ronda los tres millones en esos años y en este verano Marcos Luna se ha marchado al Almería por algo menos de 800.000 euros fijos, variables al margen, y Bernardo Vital al Jagiellonia polaco, traspaso por el que recibió la mitad de los 500.000 euros en que se fijó la venta.

Ese desfase el Real Zaragoza lo ha tenido que compensar con un mayor volumen de patrocinios, acuerdos comerciales y de ingresos publicitarios, algo que ha hecho, como el último firmado con Amazon, además de la aportación de los inversores, que se verá reflejada en una nueva ampliación de capital, tal y como confirmó en la práctica Fernando López, en este diario y que se hará pública en la Junta General de diciembre. Con esos ingresos, que entrarán en el límite de enero, se compensará la cantidad excedidda y la idea es que haya un excedente para otros fichajes. Por eso, el dato que se haga público en febrero reflejará los más de doce millones que tendrá el club.

El límite salarial incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible). Además, el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Con esos más de 12 millones esperados en enero se superará la barrera histórica del club, los 11,8 de febrero pasado. En la 23-24, esa cifra se fijó en 10,771 millones de euros en el mercado de invierno, siendo la de verano significativamente más baja (9,882). En la 22-23 10,1 millones con los que empezó esta temporada, 10,053 en la actualización de enero. Repasando el historial del límite salarial del club aragonés, que es un mecanismo impuesto por laLiga desde 2013, justo en el año que el Zaragoza bajó con una deuda astronómica, se observa que en la 21-22 , en el último curso con la Fundación Zaragoza 2032, el club dispuso de 7,19 millones tras la contabilización del préstamo de CVC añadida a los 5,708 inicialmente establecidos.

Mientras, en la 20-21 arrancó con 8,850, la cantidad más elevada hasta la última campaña. La 19-20 la empezó con 7,562 millones y esa cantidad se incrementó en enero a 8,183. En la campaña 18-19 dispuso de 6,36 millones, en la 17-18, de 5,65 y en la 16-17, de 5,175, mientras que en la 15-16 estaba en 6,77 millones. Un año antes, en la 14-15, la LFP le aprobó un techo de gasto de 3,7 millones que fueron con los que contó nada más entrar la Fundación al hacerse cargo de las acciones de Agapito Iglesias. En la 13-14 la cifra estuvo en torno a 7,3 millones tras la ayuda al descenso, aunque entonces el límite salarial oficial iba en tramos y el del Zaragoza se movió entre 7 y 10.

En Primera, el Barcelona redujo su límite salarial para esta temporada a 351,284 millones de euros, según los datos del Limite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) actualizados por LaLiga este viernes, en los que el Real Madrid mantiene la mayor capacidad con 761,226 millones. Respecto a la cifra del pasado febrero, el Barça baja de los 463 millones que tenía a los 351 actuales; el Real Madrid aumenta de 754 a 761 y el Atlético de Madrid aumenta de 314 a 326, tras el Real Madrid y el Barcelona. El Sevilla mantiene la menor capacidad de LaLiga EA Sports con 22,139 millones.