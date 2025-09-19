La tercera vez de Rubén Díez, el director de orquesta del Ceuta de Romero

De pequeño Rubén Díez iba a La Romareda, zaragozano y zaragocista, socio varios años, el centrocampista del Ceuta no tuvo la suerte de llegar al primer equipo. Lo rozó, militando en el Deportivo Aragón un año, en la 15-16, jugando hasta un amistoso de las peñas en verano de 2015, pero no debutando en un encuentro oficial.

El fútbol le llevó por otros derroteros, muchos, para enfrentarse tanto con el Castellón como con el Tenerife al conjunto de su vida, al Real Zaragoza. Con el Ceuta llegará mañana la tercera vez con un rival distinto, indispensable en los planes de José Juan Romero, el encargado de llevar la batuta del equipo desde la medular porque el paso de los años, 32 cumplió en agosto, ha ido retrasando su posición del delantero de sus inicios, pasando por la mediapunta y de volante creador en el Ceuta de Romero, donde fue pieza clave en el ascenso y lo es ahora.

"Es la mano del míster en el terreno de juego. Como dijo del Bosque con Busquets, si yo hubiera jugado a este nivel hubiese querido ser Rubén Díez. Juega muy bien al fútbol", dijo Romero la temporada pasada sobre el zaragozano

Rubén Díez hace un tiempo ya que no es Jamelli, su apodo de sus inicios al ser rubio y no tanto porque su ídolo fuera el delantero brasileño que tuvo una buena estancia de blanquillo. Ahora, el fútbol del Ceuta pasa por los pies del aragonés, menos cercano a la finalización y más en la generación de fútbol. "Es la mano del míster en el terreno de juego. Como dijo del Bosque con Busquets, si yo hubiera jugado a este nivel hubiese querido ser Rubén Díez. Juega muy bien al fútbol y al son de Rubén baila el equipo", señaló Romero en alguna ocasión en la pasada temporada sobre Rubén. De ahí su importancia en ese equipo, del que se quedó fuera en las dos primeras jornadas por una lesión en el isquiotibial en agosto, a principios de ese mes, pero desde la tercera ante el Racing de Santander, donde anotó de penalti en la goleada cántabra, ya es fijo, como lo fue el curso pasado (35 partidos, 31 en el once). Lo será también ante el Zaragoza.

Romero: "El Zaragoza tiene jugadores de un nivel muy alto" El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, alabó al conjunto blanquillo, del que elogió las armas que posee. "El Zaragoza es un equipo que hay que respetar porque tiene muchísimos argumentos, tiene jugadores de un nivel muy alto", señaló el entrenador, que confirmó la ausencia de Juanto Ortuño, todavía fuera de ritmo competitivo, además del sancionado Yago Cantero, que vio la roja en Castalia, y la recuperación de Manu Sánchez, que ya entrena con normalidad. La duda es Aisar, que acabó con molestias ante el Castellón, pero apunta a poder estar. En ese duelo fue expulsado Romero, que debe cumplir cuatro partidos de sanción: "Hoy todo lo que digo lo trato de decir siempre con un sentido, con una lógica y no me arrepiento de nada de lo que dije. Acepto el castigo, porque no me queda otra, pero ni un paso atrás de lo que dije", aseveró el entrenador que fue expulsado por protestar al árbitro al acabar el encuentro. Este domingo cumplirá el primero de esos choques de castigo.

«Es el club de mi ciudad, el que tuve la suerte de estar al menos ese año, un equipo al que siempre sigo, con ese sentimiento de cariño. Yo de pequeño iba a La Romareda, fui socio varias temporadas y acudía con mi padre, tengo un recuerdo maravilloso de aquello. Mi familia es zaragocista, muy futbolera, y ese cariño está ahí. Sigo al Zaragoza muchísimo y es el que más veo por la televisión», decía a finales de diciembre de 2021 cuando se aprestaba a visitar como rival La Romareda con el Tenerife al hablar sobre el equipo zaragocista.

Aquel día por cierto el conjunto chicharrero asaltó el municipal ganando por 0-2, mientras que cuando jugó con el Castellón Rubén cayó por 3-0 en el final del curso 20-21.Para jugar en Zaragoza con el Ceuta tendrá que esperar a la segunda vuelta, a la jornada 36 y al fin de semana del 19 de abril, cuando el cuadro ceutí visitará el Ibercaja Estadio.

Sin dudas con el Zaragoza

El centrocampista, por ese pasado, fue protagonista este viernes para los medios de comunicación Ceuta. "Es un encuentro importante para nosotros, pero en lo personal es especial porque es el club del que soy y donde muchos de mis amigos son socios. Aun así, lo afrontamos como siempre, con la intención de ir a por los tres puntos”, aseguró el jugador zaragozano en rueda de prensa, convencido de la reacción del equipo de su corazón: “La Segunda División es muy complicada. Otros años empezaron como un tiro y acabaron sufriendo, y este año ha sido al revés. No tengo dudas de que van a estar arriba, pero eso también les hace más peligrosos porque vendrán con ganas de darle la vuelta a su situación”.

Rubén Díez, tras dejar el Deportivo Aragón en 2016, pasó por el Valdefierro, el Almudévar, el Ebro o el Tarazona. A sus 25 años, y tras acabar la temporada con los turiasonenses, Jamelli, todavía con ese apodo ahora ya en desuso, estuvo a punto de tirar la toalla. Entonces, el Teruel llamó a sus puertas y desde ese momento su carrera despegó. Su buen hacer hizo que el Castellón se hiciera con sus servicios y con los de la comunidad valenciana logró el ascenso a Segunda, donde tuvo la oportunidad de debutar en 2020 en un año en el que marcó 7 goles y le consagró. El Tenerife pagó 250.000 euros por él tras el descenso albinegro, pero no tuvo suerte en la isla, para pasar después en Primera RFEF por el Deportivo, el Ibiza y el Ceuta, a donde llegó en 2024 para ser un referente del equipo ceutí.

Allí, el zaragozano se muestra satisfecho de la evolución de su equipo, que arrancó con tres derrotas y que ganó al Huesca y empató en su visita al Castellón. “La mayor diferencia respecto al inicio es la confianza. El grupo ha dado un paso adelante, se ha quitado ese miedo o esa coraza del debutante, y ahora jugamos con más soltura tanto en defensa como en ataque. Todavía tenemos margen para seguir creciendo”, dijo Rubén, que se apresta a dirimir el partido ante el rival más especial de la temporada para él.