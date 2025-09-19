Viaje en dos grupos a Ceuta, los 5 extranjeros irán por otra vía para evitar problemas burocráticos

El Real Zaragoza ha decidido dividir en dos grupos la expedición que mañana sábado viajará a Ceuta para jugar el domingo en el Alfonso Murube, ya que los cinco extranjeros de la plantilla, el albanés Keidi Bare, los serbios Radovanovic y Bazdar, aunque este último juega con Bosnia, el costamarfileño Paul Akouokou y el ghanés Saidu, este con ficha aún del filial, tomarán tras el entrenamiento un tren con destino a Málaga y desde allí viajarán en helicóptero a Ceuta.

Se trata de evitar posibles problemas con el pasaporte y los trámites burocráticos con la ruta por Tetuán que va a realizar el resto, hasta los 23 futbolistas que entren en la convocatoria, técnicos y auxiliares, además de los servicios médicos y el departamento de Comunicación y el personal del club. Entre ellos estará Esteban Andrada, argentino pero con pasaporte italiano.

La SAD quería evitar un largo viaje a Ceuta (el Huesca estuvo dos días para hacerlo) y por eso contrató un chárter para volar hasta la localidad marroquí de Tetuán y de allí, en menos de una hora ya que hay unos 40 kilómetros, viajar en autobús a Ceuta. El equipo saldrá de la Ciudad Deportiva a las 16.30 horas y tiene previsto llegar a la ciudad ceutí sobre las 21.00 horas y un poco antes lo harán los extranjeros del equipo.

El equipo juega a las 14.00 horas del domingo en Ceuta y regresará tras el partido también en ese chárter para la mayoría de la expedición, ya que también será en los mismos dos grupos por idéntico motivo para llegar por la noche a Zaragoza. Y es que el viernes tiene en Vitoria la siguiente jornada de Liga para medirse al Mirandés en Mendizorroza.