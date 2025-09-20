No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza

Es tan cierto que esto acaba de empezar como que los puntos ahora tienen idéntico valor que los que se pondrán en juego en noviembre o marzo. Dice Gabi que las victorias llegarán y que las sensaciones que le transmite el equipo le hacen estar plenamente convencido de que el camino marcado llevará, más pronto que tarde, a una zona más tranquila y a un estado de ánimo más sereno. “Toda la responsabilidad y ansiedad echádmela a mí”, impuso el técnico en la previa al más puro estilo Simeone. Hace bien Gabi en asumir la presión y liberar de ella a unos jugadores que parecen no haberse despojado aún de los grilletes y ese pesado lastre con los que a punto estuvo de marcharse al otro barrio hace apenas unos meses. Pero es consciente el entrenador de que el tiempo corre. En su contra y en la de todos. “No vendo motos, hay necesidad de ganar”, asumió con firmeza.

Así es. El Real Zaragoza no puede esperar más para salir a flote tras protagonizar el peor arranque liguero de su historia en Segunda División. No se cansa de batir récords (negativos, por supuesto) un conjunto aragonés que, a pesar de la amabilidad del calendario, no ha sido capaz de ganar uno solo de los cinco partidos disputados. Y eso que dos de ellos, los primeros, eran ante rivales recién llegados a la categoría, como el Ceuta por cierto. Real Sociedad B y Andorra ya se pasaron por la piedra al Zaragoza, como lo hizo el cuadro ceutí hace un par de semanas con el Huesca. Campo lleno, ilusión por las nubes y escasa presión se encontrarán los aragoneses, que, al contrario que su oponente, afrontan la cita con una ingente dosis de nerviosismo y con toda la obligación de la que carece el equipo de Nayim, el gran protagonista en los prolegómenos del choque.

Sin más tiempo que perder y echando mano de las sensaciones como principal argumento para prometer cura, Gabi cuenta con casi toda su plantilla para un duelo a cara de perro. La enfermería se ha quedado prácticamente vacía y solo Kosa, con el que no se contaba en verano, integra una lista de bajas a la que se suma solo de forma eventual Guti, cuya rodilla le dio un aviso el pasado lunes y que, por precaución, se queda en Zaragoza. También Soberón. El resto de los componentes de la primera plantilla estarán en la cita. Por tierra o aire, ya que media docena de jugadores se marcharon en tren para luego coger un helicóptero y el resto tiró de avión para luego completar el viaje con un ligero trayecto en bus. Cosas de pasaportes y burocracias.

Avisó Gabi de que se avecinan rotaciones ante la cercanía (el viernes por la noche) de otro encuentro, en Vitoria contra el Mirandés. La duda está en si los cambios llegarán ahora o en el segundo partido, pero es seguro que el once que afrontará el choque, a la hora de comer, en Ceuta será bien distinto al que lo hará en Mendizorroza, donde juega esta temporada el Mirandés por las obras en Anduva.

No parece que estos cambios vayan a afectar a una portería hasta ahora bien cubierta por Adrián. Claro que también Juan Sebastián había sido de lo más potable del equipo y el técnico, apelando a la necesidad de dar descanso a la rodilla operada hace unos meses, le mandó al banquillo ante el Albacete. En principio, y salvo sorpresa no descartable, ambos formarán en una foto en la que Insua parece fijo a expensas de completar una defensa en la que Pomares y el ya recuperado Tasende optan a ocupar el lateral zurdo mientras que Radovanovic, el también restablecido Tachi o el recolocado Saidu serán el otro central.

El africano, por cierto, parece uno de los fijos. Y eso que apenas ha jugado un puñado de minutos en su puesto. Pero Saidu, cuya adquisición en propiedad por parte del Zaragoza ya es solo cuestión de tiempo, se ha ganado a pulso estar entre los elegidos. Puede que forme pareja con Paul Akouokou en la sala de máquinas para formar una combinación con tan buena pinta como las prestaciones ofrecidas por el marfileño, elevado ya al rango de capitán general de un equipo en el que ya es capital. Mucho más que los extremos, llamados a ser lo mejor del equipo y cuyo rendimiento ha caído en picado. Moyano y Paulino llegaron rápidos como centellas y derrochando verticalidad y desequilibrio, pero, como ha pasado con otros muchos, en apenas unas semanas han perdido tanta velocidad como mordiente. Será, esperemos, cuestión de picos de forma y tal, si bien está por ver que ambos se mantengan en un once al que aspira a volver Pau Sans y a estrenarse Valery, una de las grandes esperanzas. Como también lo es el chaval Pinilla, seguramente, el futbolista de la plantilla con más imaginación, talento y calidad para ejecutar ese último pase que tanto se echa de menos en el equipo menos realizador de la categoría, con apenas tres tantos marcados. Dos de ellos, por cierto, marcados por Dani Gómez, que parece tener el puesto seguro a falta de encontrarle el acompañante más adecuado. Kodro fue el último y apunta a volver a serlo en Ceuta, con Bazdar, reclamado por cierta aclamación popular, a la espera.