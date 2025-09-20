Los duelos inéditos dan vida al Real Zaragoza

La Agrupación Deportiva Ceuta volvió a Segunda 44 años después tras su último paso por la categoría en la la 80-81, por lo que, fundada en 1956, su partido ante el Real Zaragoza es inédito para el conjunto aragonés, uno más de los hasta ahora 18 que suma en Liga el equipo desde que dio con sus huesos en la categoría de plata y sin contabilizar ahí los coperos, donde sobre todo en los últimos años y por el sistema de competición ha habido muchos más encuentros ante enemigos nuevos.

Solo en la temporada pasada no vivió un primer duelo en la categoría de plata contra un rival desconocido en su larga trayectoria y de momento la estadística es bastante favorable en esos estrenos: con diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y casi el 63% (62,9%), 34 de 54, de los puntos ante estos enemigos, por lo que dada la necesidad zaragocista de sumar una victoria este balance es un soplo alentador para que los de Gabi sumen por fin el primer botín en este campeonato y puedan salir de la zona de descenso que ahora ocupan.

El Zaragoza bajó en 2013 y en ese curso se midió por primera vez al Real Madrid Castilla (había jugado en Copa contra el equipo blanco en la 85-86) y ganó en Valdebebas por 1-2, pero cayó frente al Lugo (0-1) y el Barcelona B (1-0), mientras que en la 14-15 superó al Llagostera y en la 15-16 al Bilbao Athletic, en ambos choques a domicilio y por la mínima (0-1). También doblegó al UCAM Murcia en la 16-17 (3-1), al Lorca (0-2) en la 17-18 y al Rayo Majadahonda y al nuevo Extremadura, a ambos por 2-1, en la 18-19.

Tras esa racha victoriosa llegó la derrota con el Fuenlabrada en la 19-20 por 2-1, mientras que en la 20-21 el Zaragoza ganó a la nueva UD Logroñés por 2-0 y empató (1-1) con el Cartagena. El duelo ante el Burgos en la 21-22 no se puede considerar inédito al ser el Real Burgos que estuvo en Primera en los 90 heredero del equipo que se fundó en los 80 y en ese curso hubo hasta tres choques ligueros inéditos, con empates todos, sin goles ante la UD Ibiza y a una diana frente a la Real Sociedad B y el Amorebieta.

En la 22-23 superó al Villarreal B por 2-1 con un tanto de Zapater sobre la bocina y cayó de forma clara en casa ante el Andorra (0-2) El último partido de Liga en el que el Zaragoza se midió en esta larga etapa en Segunda contra un enemigo hasta entonces desconocido fue en el espectacular inicio de la 23-24 con pleno al 15. Una de las 5 victorias logradas se conquistó ante el Eldense, por 2-0, con tatos de Azón y Piña, este en propia puerta.

No hubo ningún partido inédito en Liga el curso pasado, en la 24-25, y el Zaragoza los recupera con el Ceuta, aunque sabe lo que es medirse a un equipo de la comunidad autonóma. Hace 79 años que no lo hace, desde 1946, en la última de las tres temporadas (43-46) que se cruzó en Segunda con la entonces denominada Sociedad Deportiva Ceuta.