Gabi se deja fuera a Guti y Soberón en una lista para Ceuta con Bakis

Lo avisó Gabi en la previa al hablar de la poca distancia que había para el Real Zaragoza entre el duelo en Ceuta de este domingo y el del viernes en Vitoria ante el Mirandés y por eso no ha querido forzar con Raúl Guti y Soberón, aunque ambos se entrenaron el viernes con el grupo, pero el centrocampista, con molestias en la rótula derecha, la operada, que le hicieron pedir el cambio al descanso contra el Albacete, ya lo hizo de forma personalizada este sábado.

Soberón, por su parte, sufrió una leve sobrecarga y no se entrenó el jueves, pero sí lo hizo el viernes y hoy con el grupo y su ausencia de la lista es por decisión técnica, lo mismo que la de Martín Aguirregabiria, el último fichaje del verano, sobre la bocina del cierre el 1 de septiembre, y que aún no ha debutado. El lesionado Kosa completa la lista de bajas en una citación de 24 jugadores, por lo que antes del partido Gabi dará un descarte.

Bakis es la gran novedad de la citación después de que el delantero turco apostase por quedarse y ya fue citado ante el Valladolid, pero no frente al Albacete. El ariete ha viajado con los otros cinco extranjeros (Bazdar, Keidi Bare, Radovanovic, Paul y Saidu) en AVE a Málaga para después ir a Algeciras y de allí en helicóptero a Ceuta para evitar problemas de visados y burocráticos en Tetuán, donde aterriza el charter con el resto de la expedición. Los seis se ejercitaron antes esta mañana por ese motivo.

Mientras, Radovanovic, que no fue citado ante el Albacete por precaución tras su golpe en la cabeza ante el Valladolid, y Tasende, que regresa tras su lesión en la meseta tibial derecha ante el Andorra el 23 de agosto, regresan a la lista zaragocista, donde se mantienen los jugadores del Aragón Saidu, este fijo en los esquemas de Gabi, y Pinilla, así como el portero Obón.

La mayor parte de la expedición menos los seis citados viaja en un chárter a Tetuán y después irá por carretera hasta Ceuta (40 kilómetros) para hacer esa misma ruta al acabar el duelo de este domingo en el Alfonso Murube, tanto ellos como los seis extranjeros, que regresarán en helicóptero a Algeciras y después en AVE desde Málaga.