Nayim: "Claro que me duele mucho el Zaragoza, cada año más"

Se enfrentan el Ceuta y el Zaragoza, ya ha dicho que el corazón en este encuentro no lo tiene partido, ¿no?

No, no, qué va. El Ceuta es el equipo de toda mi vida, de mi tierra, de mi infancia y quiero que gane todos los partidos, también este, aunque después al Zaragoza solo le deseo que le vaya muy bien y que empiece a vencer en todos los encuentros posibles para que suba cuanto antes.

El problema es que el duelo es de necesidades para los dos, el Ceuta tiene cuatro puntos y el Zaragoza solo tres. Ambos están abajo y con urgencias.

El Zaragoza necesita vencer como el comer, empezando por la confianza de los futbolistas, que parece que cuando se ponen esa camiseta son otros y en los equipos anteriores han rendido a muy buen nivel. El fútbol profesional no entiende de pasado y el Zaragoza tiene que ganar. En el Ceuta hemos mejorado mucho en los últimos partidos en todos los aspectos, tenemos un entrenador muy atrevido (José Juan Romero) en el sistema de juego que tiene y que intenta sacar el balón desde atrás y apostar por el fúbol, lo que nos pasó factura en los primeros partidos en forma de errores, pero ahora el equipo es más sólido, por mucho que en la última jornada ante el Castellón la expulsión injusta y el penalti nos fastidiaran la victoria.

¿Qué Ceuta se va a encontrar el Zaragoza?

Un bloque atrevido con el balón, que apuesta por jugar e ir hacia delante, ser vertical siempre que pueda, un Ceuta presionante y que en su campo quiere ser lo más sólido que pueda porque por ahí pasa la categoría. Esa es la idea en casa, ir a buscar al rival e intentar hacer daño desde la presión.

¿También hay presión en las gradas del Alfonso Murube? Ahora están ya todos sentados en el campo tras la última reforma.

Es un campo típico de Segunda, algo más pequeño, con la gente cerca y que vive el fútbol con mucha pasión, con la presión justa que te puede dar un estadio con ese aforo y teniendo en cuenta que, tras el ascenso del Ceuta, cada partido es una fiesta continua, ya sea el rival con el nombre del Sporting y el Huesca, pero aún más el Zaragoza. Es un sueño hecho realidad, se trata de disfrutar de la categoría, sabiendo sufrir cuando toca, pero la ciudad en sí está viviendo algo muy bonito que espera poder continuarlo muchos años más.

Su vínculo con el Ceuta en todo caso no es solo emocional.

Sí, estoy en las categorías inferiores, de coordinador del fútbol base y disfrutando de los peques. Soy muy cercano al presidente, Luhay Hamido, porque este es un club muy familiar, con mucha ilusión en el día a día y con personas que aman al Ceuta por encima de todo. Y eso se nota en el trabajo en el equipo y en las oficinas, estando todos a una, sabiendo que va a ser complicado lograr esa permanencia, pero disfrutando del trayecto sin duda alguna.

El saque de honor corre de su cuenta en el partido.

Cuando el presidente me lo comunicó la sensación de alegría fue tremenda, solo pude decirle que estaba encantado de la vida de hacerlo y que era un orgullo. Son dos clubs que llevo en el corazón y qué mejor manera de disfrutar de mis dos equipos que haciendo ese saque.

No disparará a puerta... La distancia es similar al gol de la Recopa.

No, no, será un saque sencillo. Bastante, además. Yo ya no tenfo fuerzas para llegar tan lejos en el disparo (sonríe). Lo que sí espero es que se vea un buen partido y que obviamente gane el Ceuta, que queremos salir de la zona de abajo cuanto antes.

El partido además estrena la Puerta Nayim en el Alfonso Murube.

Sí, la 5, me lo comunicaron el jueves mismo. Es por el dorsal que llevaba en la Recopa con el Zaragoza y es otra cosa más que me llena de orgullo y agradecimiento. Todo ese tipo de reconocimientos son bonitos siempre, porque implican que soy una persona querida en la ciudad y en el club y así me siento.

Hablemos del Zaragoza....

El Ceuta es el equipo de mi infancia, de mi corazón y el Zaragoza, el de mi carrera. Es el club donde gané el título más importante y disfruté del fútbol como un niño con zapatos nuevos, con un bloque espectacular que hacíamos de cada partido, sobre todo en La Romareda, una fiesta, independientemente del resultado sabías que ese grupo de futbolistas iba a hacer disfrutar a su gente jugando bien. Pero es que además logramos muy buenos resultados y títulos en esos años.

Conoció y vivió un equipo grande y en Primera, pero ahora la realidad es muy distinta. ya es la decimotercera temporada seguida en Segunda. ¿Le duele el Zaragoza a Nayim?

Claro que me duele, y cada día más. Duele mucho ver a un club con nuestro historial que esté aún en esa categoría. A ver si un año podemos disfrutrar de estar arriba, porque los últimos han sido duros en ese aspecto, y que el Zaragoza luche con los mejores por subir, por recuperar su sitio. Los zaragocistas renovamos la ilusión cada año, eso está claro, pero el fútbol se alimenta de victorias que aumenten esa ilusión y eso es lo que tiene que hacer el equipo, ya que nosotros seguro que no vamos a fallar.

Este verano se han rebajado las expectativas en cuanto al objetivo del ascenso. ¿Cree que eso es positivo? Al final, es esconder una realidad, que es que el Zaragoza debe volver a la élite cuanto antes.

La teoría habla de intentar rebajar la presión al futbolista y que juegue más tranquilo, pero en un club como el Zaragoza lo que se exige es ganar y estar entre los mejores subiendo de categoría. Es que no hay tu tía en ese aspecto. Por mucho que hablemos de ir paso a paso y de consolidar el proyecto la idea de ascender está ahí y de momento no se está llevando a cabo.

¿Cómo ha visto al Zaragoza en este arranque?

Creo que defensivamente es más sólido, trabajan todos a una atrás y ves que hay un espíritu colectivo en ese aspecto, pero con el balón en los pies nos está costando crear fútbol, el último pase y, en consecuencia, generar ocasiones y la definición. Nos falta todo eso, en el aspecto ofensivo, en ataque, hay que mejorar mucho.

A Gabi lo conoce bien. Era jugador del Zaragoza cuando usted era el segundo de José Aurelio Gay en las temporadas 09-10 y 10-11.

Lo veo tranquilo y seguro de sí mismo y en ese sentido sabe lo que tiene entre manos. Tiene que dar con la tecla en el aspecto ofensivo, que sus jugadores hagan más cosas, pero en lo que transmite en el día a día lo noto con los pies en el suelo y con la confianza de conocer el terreno. Para mí, si alguien puede levantar la situación es él, por su personalidad y forma de ser. Como jugador ya era un entrenador dentro del campo, un tipo profesional y comprometido, era un placer tenerle como capitán, ahora como entrenador ya no depende tanto de él, porque el fútbol es de los jugadores, aunque en el trabajo, en el compromiso y en el sacrificio mejor que él no puede haber nadie.