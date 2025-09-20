Rubén Ávalos sigue en el VAR esta jornada, De la Fuente Ramos vuelve a coincidir con el Zaragoza

Ávalos Barrera, Rubén Ávalos, ya que desde esta temporada la RFEF llama a los colegiados por el nombre y el primer apellido, no tendrá castigo alguno en esta jornada, puesto que el catalán ha sido designado para estar en la sala VAR del Córdoba-Racing de este domingo a las 21.00 horas tras la polémica sufrida en el Zaragoza-Albacete, donde el propio Gabi lo señaló, sin nombrarlo. Lo hizo tras la jugada en la que Daniel Palencia anuló el penalti por mano en el área manchega que había señalado tras ser llamado por el VAR de Ávalos y que además juzgó como fuera de juego la posición de Saidu tras un análisis de 5 minutos del que pudo ser el único gol del partido.

"A mí me da cosas que pensar y más cuando viene del VAR, que el año pasado ya nos perjudicó bastante. La situación del campo ha estado condicionada por eso", dijo Gabi sin mencionar a Ávalos, que ha protagonizado otras polémicas, como árbitro principal, con el Zaragoza de por medio. Desde esta temporada es árbitro de sala VAR y ya no está sobre el césped en Segunda.

En ese partido del Zaragoza ante el Albacete estaba de asistente del VAR Óliver de la Fuente Ramos, que como Ávalos ya solo está en esa sala de videorbitraje tras perder la categoría, y curiosamente ante el Ceuta el colegiado castellanoleonés será árbitro principal en la sala VAR, volviendo a cruzarse con el Zaragoza en un encuentro dirigido como árbitro principal por Alejandro Ojaos, colegiado cartagenero debutante en la categoría.