En Directo
AD Ceuta - Real Zaragoza, en directo: gol de Marcos Fernández
Se adelantan los locales cuando mejor estaban los aragoneses
Zaragoza
72'
Cambio en el Zaragoza:
Entra Valery por Paulino.
72'
Fuera el disparo de Pau Sans
67'
Gol de Marcos Fernández
65'
Doble sustitución en el Zaragoza:
Entran Bazdar y Sans por Dani Gómez y Kodro.
62'
Falta sobre Paulino.
59'
Fuera de juego del Ceuta
47'
Amarilla a Kone por cortar una contra de Paulino
57'
Falta clarísima de Matos a Moyano que no señala el árbitro
Otra muy buena jugada del extremo.
55'
¡Qué parada de Vallejo!
A punto de marcar Moyano, pero le saca una mano espectacular el meta en un mano a mano.
52'
Reclama penalti Matos
No ha habido absolutamente nada, se tira el lateral en una acción con Keidi Bare, que le protesta.
