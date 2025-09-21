El Albacete también sabe ganar y el Zaragoza será colista si el Granada supera al Burgos
El equipo de Gabi y el nazarí, actual farolillo rojo y que juega este lunes, son los dos únicos que no han sumado victorias en este curso
El Albacete doblegó esta tarde al Valladolid con los goles de José Carlos Lazo y Agus Medina para que el Real Zaragoza sea ya uno de los dos equipos que no han ganado en este arranque. El otro es el Granada, colista con un punto y que visita en El Plantío al Burgos este lunes.
Si el conjunto de Pacheta supera al cuadro burgalés para alcanzar los cuatro puntos también lo hará en la tabla al Zaragoza de Gabi, que será en ese caso colista en solitario de la categoría, con solo tres puntos de 18 posibles y un mal inicio reflejado en que solo ha sumado dos puntos, empatando con Valladolid y Albacete, de nueve posibles en el Ibercaja Estadio, donde cayó con el Andorra.
Fuera de su feudo, perdió con el Sanse y el Ceuta y empató en Castalia con el Castellón para que ahora, este viernes en concreto, llegue una nueva salida, ya que visita en Mendizorroza al Mirandés (20.30 horas), que juega en Vitoria y no en Anduva por las obras que se están llevando a cabo en ese campo.
