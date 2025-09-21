Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Real Zaragoza. Adrián destaca en un equipo muy pobre

El portero fue de lo más salvable del Zaragoza junto con la capacidad defensiva de Radovanovic dentro de un mal tono general global

Adrián atrapa un balón por alto en un momento del partido.

Adrián atrapa un balón por alto en un momento del partido. / Pablo Gallardo-Factoría 9

Santiago Valero

Santiago Valero

El partido del Real Zaragoza en el Alfonso Murube fue muy flojo en lo futbolístico y lo más destacado resultó la solvencia que demostraron Adrián en la portería y Radovanovic en el eje y ciertas pinceladas de un insistente Sebas Moyano y de Dani Gómez dentro de la pobreza general.

Adrián Rodríguez | 6 |

Solvente. Nada pudo hacer en el gol y firmó varias paradas, siempre seguro.

Juan Sebastián | 2 |

Superado. La amarilla le condicionó y Koné le superó varias veces, fue cambiado.

Saidu | 4 |

Equivocado. Blando en el despeje en el gol y con claroscuros de central.

Radovanovic | 6 |

Valladar. Por alto las ganó todas y despejó balones, el más firme de la defensa.

Tasende | 4 |

Escaso. Sufrió en su carril y aportó poco en ataque en su retorno tras su leisón.

Paul Akouokou | 4 |

Gris. Su labor de ancla se notó mucho menos y apenas participó en el juego.

Keidi Bare | 4 |

Flojo. Ni se le vio en la primera parte y después mejoró, pero ofreció poco.

Paulino | 2 |

Intrascendente. Lento, apenas participó y generó, solo un disparo y nada más.

Sebas Moyano | 5 |

Insistente. Apareció mucho, generó amarillas y tuvo la mejor ocasión.

Kenan Kodro | 3 |

Anulado. Fuera de sitio, de segundo punta, alguna dejada y poco más dio.

Dani Gómez | 5 |

Voluntarioso. Sus desmarques abrieron las pocas vías en el ataque.

También jugaron

Francho. Desigual |5|

Pau Sans. Acelerado |4|

Bazdar. Perdido |3|

Valery. Nulo |2|

Toni Moya. Desactivado |3|

